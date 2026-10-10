La Fecha y HORARIO del Atlas vs Chivas, Clásico Tapatío de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; ¿Cómo está el estado de la cancha?

El Clásico Tapatío número 294 encenderá las emociones en la Perla de Occidente, Atlas y Guadalajara se enfrentarán este sábado 10 de octubre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Jalisco, en el duelo estelar de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026.

Los Rojinegros del Atlas llegan motivados y con la confianza a tope tras imponerse en un vibrante 3-2 ante los Xolos de Tijuana durante la Jornada 10 desde la frontera, demostrando pegada ofensiva en un auténtico partidazo.

En contraste, las Chivas afrontan este compromiso con la urgencia de corregir el rumbo, luego de tropezar con un 2-0 en contra frente a los Gallos Blancos de Querétaro en su última presentación en el balompié mexicano.

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¿Cómo está el estado de la cancha?

La principal incertidumbre en los días previos al silbatazo inicial recayó sobre las condiciones del rectángulo verde en el Coloso de la Calzada Independencia. Tras el largo parón provocado por la Fecha FIFA, el Estadio Jalisco albergó conciertos masivos. A raíz de estos eventos, distintos reportes y fotografías en redes sociales indicaron que la cancha había quedado en malas condiciones debido al montaje de los escenarios.

Pese a las alertas iniciales, el terreno de juego se reporta listo para el encuentro. En las últimas horas circularon en línea nuevas imágenes públicas que confirman que el césped regresó a su mejor versión gracias a los trabajos de mantenimiento. Con las áreas afectadas totalmente recuperadas, se espera que se pueda disputar un buen juego y que el campo permita un desarrollo fluido para ambas escuadras.

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