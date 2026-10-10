Grupo de aficionados de Pumas lanzan amenazas de violencia excesiva para aficionados de Cruz Azul que decidan ir al partido de la jornada 11 en CU

A horas del partido Pumas vs Cruz Azul en la reanudación de la Liga BBVA MX tras el parón de la fecha FIFA, las alarmas de seguridad se han encendido fuera del terreno de juego.

Lo que debería ser una fiesta deportiva en la Jornada 11 del Apertura 2026 se ha visto empañado por un lamentable mensaje en redes sociales, donde aficionados universitarios (La Rebel) lanzaron una dura advertencia contra los seguidores celestes.

A través de un grupo de Facebook de La Rebel, la principal barra de Pumas, un usuario publicó un mensaje que rápidamente generó tensión: “Lo que les espera a los chemos será legendario, es mejor que se vengan disfrazados o el Atlas vs Querétaro se quedará corto.... primera llamada”.

La referencia directa a la tragedia del Querétaro vs Atlas (uno de los capítulos más oscuros y violentos en la historia del futbol mexicano) encendió de inmediato las alertas. En el mismo grupo, varios aficionados de Pumas rechazaron tajantemente este tipo de comentarios, exigiendo que no se incite a la violencia y recordando que la rivalidad debe quedarse únicamente en los 90 minutos de juego.

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¿El nacimiento de un Clásico?

Este enfrentamiento tiene un evidente sabor a revancha, pues cabe recordar que ambos equipos protagonizaron la reciente Final del Clausura 2026, donde Cruz Azul se coronó campeón tras vencer a Pumas 2-1. Aquella dolorosa derrota en el partido por el título dejó una herida muy profunda en el orgullo de la afición auriazul, elevando la temperatura para este nuevo choque.

CU: Un territorio históricamente hostil para la visita

Históricamente, el Estadio Olímpico Universitario se ha caracterizado por ser un recinto sumamente pesada, y no solo en lo deportivo. A lo largo de los años, se ha documentado que CU es un territorio hostil donde la afición visitante ha sufrido, en repetidas ocasiones, situaciones de violencia o acoso.

La cercanía de las porras, los pasillos del estadio y la pasión desbordada en los llamados "clásicos" suelen crear un ambiente denso para las barras rivales.

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¿Qué hacer en caso de estar en medio de una pelea en el estadio?

La seguridad de tu familia y la tuya es lo más importante, si asistes a un estadio y notas que los ánimos se calientan en las gradas o estalla un conato de bronca, es vital actuar con inteligencia. Sigue estas recomendaciones:



Ponte a salvo de inmediato: Si estás cerca del conflicto, aléjate del epicentro. No te quedes a grabar la pelea con tu celular ni intentes intervenir; busca las salidas más cercanas o muévete hacia una zona de pasillos despejada.

Acude a la policía del estadio: Localiza rápidamente a los elementos de seguridad privada, protección civil o policía auxiliar que siempre están ubicados en las bocacalles de las gradas y notifícales la situación para que encapsulen el problema.

Llama al 911: Si notas que la situación escala de nivel y la seguridad interna se ve rebasada, comunícate de inmediato a los números de emergencia para reportar la riña y solicitar apoyo de seguridad pública.

Protege a los más vulnerables: Si vas acompañado de niños, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad, colócalos frente a ti, rodéalos y guíalos con calma hacia un área segura. Evita correr desesperadamente para no generar estampidas que puedan terminar en un accidente mayor.

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