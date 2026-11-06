La Fecha y HORARIO para ver el Jamaica vs México, por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026

Así como David Medrano ha revelado al nuevo futbolista que convocaría Rafa Márquez para México vs. Jamaica, muchos se preguntan cuándo y dónde se disputará esa serie. La Selección Mexicana ya conoce el calendario de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026, en los que enfrentará al conjunto caribeño por un lugar en el Final Four.

Mientras que la Selección Mexicana tendría un “fichaje estelar” para 2027, antes deberá superar su primera eliminatoria oficial bajo la dirección de Rafael Márquez. La serie se jugará durante la Fecha FIFA de noviembre, con el encuentro de ida en Kingston y la revancha en Monterrey.

torneos-oficiales-jugará-seleccion-mexicana-2027 Crédito: Instagram/@miseleccionmx

Los detalles de la serie de Concacaf Nations League entre México y Jamaica

México y Jamaica disputarán los cuartos de final a través de una eliminatoria de ida y vuelta. El conjunto mexicano accedió directamente a esta instancia por su posición en el ranking de Concacaf, mientras que Jamaica consiguió su boleto tras terminar segundo en el Grupo B.

El ganador del marcador global avanzará al Final Four, programado del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. México buscará seguir en carrera por el bicampeonato, después de conquistar por primera vez el torneo en la edición 2024-2025.

_SM_2026_MEX_PRESS_MARQUEZ Rafael Márquez señaló que el Tala tiene toda su confianza y que el guardameta se acercó para que lo ayuden a mejorar. (Adrian Macias/MEXSPORT)

Partido de ida de Jamaica vs. México

El primer encuentro de la serie se disputará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el National Stadium de Kingston, Jamaica. El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y a las 20:00 en horario local.

El equipo de Rafael Márquez tendrá que buscar un resultado favorable como visitante para llegar con ventaja al partido de vuelta. Jamaica, por su parte, intentará aprovechar su localía para tomar la delantera en la eliminatoria.

Seleccion Mexicana 2026 entrenamiento Entrenamiento de la Selección Mexicana (Adrian Macias)

Partido de vuelta de México vs. Jamaica

La revancha tendrá lugar el martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey. El encuentro comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Este partido también marcará el regreso de la Selección Mexicana a territorio nacional después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El ganador de la serie obtendrá el pase al Final Four y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.