La Selección Mexicana tendría “fichaje estelar”: argentino de la Liga BBVA MX se naturaliza mexicano

Mientras Rafa Márquez busca alternativas, hay un nombre que aparece en el radar de la Selección Mexicana y que nadie esperaba. Juan Brunetta, futbolista argentino que se convirtió en una de las figuras de Tigres de la UANL, podría abrir una nueva posibilidad para el equipo nacional, si logra completar los trámites necesarios para ser elegible.

El recientemente renovado en Tigres, Juan Brunetta, podría jugar para México. El mediapunta de 29 años que juega en la Liga BBVA MX desde 2022 tendría interés en representar al país, según César Luis Merlo. Rafael Márquez ya habría consultado su situación migratoria para conocer las posibilidades de incorporarlo a la Selección Nacional de México.

|Foto: X @TigresOficial

¿Qué se sabe sobre la naturalización de Juan Brunetta en México?

Según distintos reportes, Brunetta estaría en el radar de la Selección Mexicana. La posibilidad habría avanzado después de un encuentro con Rafa Márquez, aunque el proceso todavía no está concluido ni mucho menos.

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El mediocampista debe cumplir 5 años de residencia ininterrumpida en México, completar el trámite de naturalización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y gestionar ante la FIFA el cambio de asociación deportiva. El antecedente de Brunetta con la selección argentina Sub-23 hace necesario ese último procedimiento.

Crédito: Mexsport

Si cumple los requisitos, podría ser elegible a partir de 2027. Sin embargo, los plazos dependerán de la resolución de los trámites migratorios y deportivos. Se esperaría al final del Apertura 2026 para comenzar los trámites.

¿Cuántos años lleva Juan Brunetta jugando en la Liga BBVA MX?

Juan Brunetta llegó al futbol mexicano en junio de 2022 y debutó oficialmente el 9 de julio de ese año con Santos Laguna. Al cierre de octubre de 2026, acumula alrededor de 4 años y 4 meses en el país, por lo que se encuentra cerca de completar el periodo de residencia necesario para iniciar su proceso de naturalización.

Juan Brunetta, Santos, Liga MX|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Durante su etapa con Santos disputó 56 partidos oficiales, marcó 19 goles y dio 20 asistencias. Su rendimiento le permitió dar el salto a Tigres, que lo incorporó para el Clausura 2024 por más de 11 millones de dólares.

Con el conjunto regiomontano, Brunetta suma 146 partidos, 50 goles y 33 asistencias. Su producción ofensiva y su experiencia en el torneo mexicano explican por qué su nombre aparece entre las opciones que podría considerar la Selección Nacional de México, siempre que complete los requisitos de elegibilidad.

