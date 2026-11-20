Así como Cristiano Ronaldo ha dejado frases célebres, el portugués vuelve a competir por un reconocimiento individual en el futbol de Medio Oriente. Esta vez tendrá entre sus rivales a Julián Quiñones, delantero mexicano del Al Qadsiah, quien también fue nominado a los Globe Soccer Awards 2026.

Mientras La Pantera recibió un elogio mundial, su rendimiento durante el último año lo colocó entre los candidatos a Mejor Jugador de Medio Oriente. La inteligencia artificial comparó los argumentos de ambos futbolistas y encontró diferencias entre el mérito deportivo y las posibilidades de ganar.

al-qadisiya-vs-al-sadd-hora-vivo-julian-quiñones-champions-league.jpg (Instagram: Julián Quiñones)

Los argumentos de la inteligencia artificial a favor de Julián Quiñones

El mexicano tiene un argumento contundente: sus números en la Saudi Pro League durante la temporada 2025-2026. Quiñones terminó como máximo goleador del campeonato con 33 tantos en 31 partidos, por delante de CR7.

A ese registro se suma su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde anotó 4 goles. Además, es el único representante de México entre los 10 nominados de esta categoría. Para la IA, eso es un gran mérito para quedarse con el premio si se definiera por producción goleadora.

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Los argumentos de la IA a favor de Cristiano Ronaldo

El portugués cuenta con una ventaja importante en trayectoria, influencia y popularidad. Cristiano es el ganador de esta categoría desde 2023 y continúa como una de las figuras más reconocidas del futbol saudí.

También tiene un respaldo considerable en la votación pública. Según los reportes compartidos, Ronaldo concentra cerca del 55% de los votos, mientras que Quiñones registra aproximadamente entre 0.6% y 0.8%. Este apoyo lo coloca como el principal favorito para que el jurado lo vote.

al-qadisiya-vs-abha-hora-vivo-julian-quiñones-arabia-saudita.jpg (Instagram: Julián Quiñones)

¿Quién merece ganar en los Globe Soccer Awards 2026, según la IA?

Por rendimiento deportivo reciente: Julián Quiñones tiene argumentos más fuertes, especialmente por haber terminado como máximo goleador de la liga saudí por delante de Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones tiene argumentos más fuertes, especialmente por haber terminado como máximo goleador de la liga saudí por delante de Cristiano Ronaldo. Por trayectoria e impacto en Medio Oriente: Cristiano Ronaldo lleva ventaja por sus reconocimientos anteriores, su influencia y el respaldo de los aficionados.

En conclusión, la IA considera que Quiñones tiene méritos para ganar si se prioriza el desempeño dentro del campo, pero Ronaldo es el favorito en la carrera por el reconocimiento. La votación pública permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre y la ceremonia se celebrará el 28 de diciembre en Dubái.