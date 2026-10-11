La hora EXACTA para ver el Atlético San Luis vs Santos Laguna de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, pronóstico del clima

Partido desde San Luis Potosi que pinta para ser espectacular, Santos Laguna visita el centro del país para verse las caras con el cuadro rojiblanco en busca de una victoria más en el presente Torneo Apertura 2026. El cuadro de Torreón hila tres triunfos y en un abrir y cerrar de ojos ya ve de cerca la zona de liguilla. Por otro lado, el San Luis dio la campanada al vencer a Pumas en Ciudad Universitaria y querrá las tres unidades para subir de puestos en la clasificación general.

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Duelo entre el décimo cuarto y el décimo quinto de la tabla general, el Atlético San Luis tiene 12 puntos y un triunfo los podría subir hasta la octava posición. Del lado guerrero, saben que las tres unidades son vitales y de sacarlas en patio ajeno, rebasarían a su hoy rival y se meterían de lleno en la pelea por el octavo lugar.

Pronóstico del clima en San Luis Potosi

La afición potosina puede estra tranquila a pesar de la temporada de lluvias que azota al país, el pronóstico del clima es de 20 grados centígrados a la hora del compromiso (5 de la tarde) y se espera que el cielo este mayormente nublado, no obstante, no se espera lluvia en este estado del país.

Recuerda que podrás seguir el resultado de este cotejo entre el Atlético San Luis y los Guerreros de Santos Laguna este domingo 11 de octubre en punto de las 5:00 pm por la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.com.