NFL HOY domingo 11 de octubre 2026: partidos y horarios de la Semana 5 de la temporada 2026

La cartelera de la Semana 5 de la NFL continúa su curso este domingo después de haber comenzado el jueves con el choque entre los Dallas Cowboys y los Tampa Bay Buccaneers. Con este primer resultado en los libros, la liga retoma el ritmo con una agenda dominical repleta de rivalidades divisionales y duelos directos clave para acomodar posiciones en ambas conferencias.

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La actividad de este domingo se abrió temprano con el partido internacional en Londres entre los Philadelphia Eagles y los Jacksonville Jaguars . A partir de ahí, la jornada despliega una nutrida serie de compromisos repartidos a lo largo del día entre las ventanas matutina, vespertina y nocturna.

En el turno de las 11:00 am (tiempo del centro de México) se concentra el mayor volumen de acción con ocho frentes abiertos de manera simultánea. En este horario juegan New York Giants frente a Washington Commanders , Cleveland Browns contra New York Jets , Indianapolis Colts ante Pittsburgh Steelers , Houston Texans visitando a Tennessee Titans , Minnesota Vikings frente a New Orleans Saints , Las Vegas Raiders ante New England Patriots , Cincinnati Bengals contra Miami Dolphins , y el choque del Norte de la Conferencia Nacional entre Chicago Bears y Green Bay Packers.

Para la tarde, el protagonismo pasa a la Costa Oeste. A las 2:05 pm arranca el duelo entre Denver Broncos y Los Angeles Chargers . Minutos más tarde, en la ventana de las 2:25 pm , se disputan dos compromisos: los Detroit Lions visitando a los Arizona Cardinals y el crosse divisional entre San Francisco 49ers y Seattle Seahawks . La actividad del día concluye a las 6:20 pm con el Sunday Night Football , donde los Baltimore Ravens se miden ante los Atlanta Falcons.

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Futbol americano del lunes por la noche

El cierre definitivo de la Semana 5 se llevará a cabo en el SoFi Stadium con el enfrentamiento entre Buffalo Bills y Los Angeles Rams, la patada inicial de este compromiso starelar de lunes por la noche está programada a las 6:15 pm (tiempo del centro de México).

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