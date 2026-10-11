La HORA EXACTA para ver Pumas vs Cruz Azul de la jornada 11 del Apertura 2026, cómo llegar al Estadio Olímpico Universitario en metrobús y metro

Sentimientos encontrados, duelo de mucha rivalidad y un antecedente que parece fresco para ambas aficiones. Pumas de la UNAM recibe a Cruz Azul en el duelo más esperado de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. La Máquina Celeste llega de mejor forma, sin embargo, el Club Universidad Nacional apelará al orgullo en busca de un triunfo que los meta de lleno a la pelea por zona de liguilla.

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Será este domingo 11 de octubre en punto de las 7:15 pm cuando el Estadio Olímpico Universitario sea sede de un choque entre dos de los clubes más populares del futbol mexicano. Ahora, Esteban Solari está al mando del club del Pedregal y querrá sacar una victoria que puede ser vital como envión anímico para sus pupilos. Por otro lado, Joel Huiqui y los suyos llegan como los monarcas de la Liga MX y con mejor posición en la tabla general, por lo que un triunfo podría ser otro duro golpe para Pumas.

¿Cómo llegar al Olímpico Universitario en Metrobús y Metro?

Para este duelo, se espera una gran número de aficionados y de policías para salvaguardar a los civiles. Con los antecedentes que tiene este choque de gigantes, llegar en transporte público puede ser una de las mejores opciones. En caso de que uses el metrobús, la estación que queda más cerca del Olímpico Universitario es la de Doctor Gálvez de la línea 3.

En caso de que utilices el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la estación en la que te debes bajar es la de Copilco y puedes adentrarte hacia la UNAM, pocos pasos después estarás llegando a las famosas islas y posteriormente al inmueble.

Cabe recordar que, Pumas informó que el acceso a los estacionamientos será a partir de las 3:00 pm, puertas y taquillas a las 4:00 pm y el inicio del cotejo a las 7:15 pm.