De jugar ante 90 mil personas en el Camp Nou a 6 mil en Italia; así será el regreso de Ronaldinho con el Ravenna

Ronaldinho volverá a las canchas para disputar su primer partido como profesional en más de 11 años y lo hará con la camiseta del Ravenna, enfrentándose al Forli por la Jornada 14 de la Serie C italiana en el Estadio Bruno Bernelli, y lo podrás ver en exclusiva a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes este domingo 15 de noviembre.

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Ronaldinho vuelve a las canchas para disputar su último partido como profesional

El astro brasileño pasará de jugar ante 90 mil personas en el Camp Nou durante su brillante paso por el Barcelona, a presentarse frente a 6 mil aficionados en el modesto estadio del Ravenna, equipo del que s accionista y con el que buscará marcar su último gol como profesional.

La magia del quien fuera el mejor jugador del mundo sigue intacta y lo demostrará una vez más este domingo 15 de noviembre en donde buscará contribuir para que su equipo mantenga el buen paso en la Serie C en donde son sublíderes y aspiran a ascender a la Segunda División de Italia.

La última vez que Ronaldinho Gaúcho pisó una cacha fue en el ya lejano septiembre del 2015 cuando se enfrentó al Goiás con la camiseta del Fluminense en la jornada 28.del Brasileirao.

No te pierdas del regreso de Ronaldinho a las canchas en el encuentro entre el Ravenna y el Forli FC este domingo 15 de noviembre en punto de las 10: 20 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca Deportes Network y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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