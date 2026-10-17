Así evolucionó el valor de Santiago Gimenez desde sus inicios en Cruz Azul hasta llegar al Porto

Santiago Gimenez está atravesando uno de sus peores momentos como jugador profesional. Su capacidad goleadora cayó considerablemente desde que fichó por el AC Milan y la situación no tiende a cambiar. Jugó el Mundial 2026 sin conseguir goles, mientras que todavía no logró ganarse la titularidad en Porto, su nuevo club.

Su valor de mercado también se vio afectado. El ‘Bebote’ pasó a ser uno de los delanteros mexicanos más prometedores del último tiempo, a ser una figura consolidada en Países Bajos, para que hoy esté cada vez más lejos de la élite. A continuación te mostraremos cómo evolucionó su precio a lo largo de los años: desde su debut en Cruz Azul hasta su reciente paso por Portugal.

¿Cuánto valía Santiago Gimenez cuando jugaba en Cruz Azul?

La primera valoración localizada de Santiago Gimenez corresponde a agosto de 2019, cuando aparecía con 100 mil euros en las categorías inferiores de Cruz Azul. Esa cifra se mantuvo al comenzar 2020, pero pronto tuvo un incremento importante.

En junio de ese año alcanzó los 1.5 millones de euros y para diciembre ya estaba tasado en 2.5 millones. Su crecimiento continuó hasta octubre de 2021, cuando llegó a los 4 millones de euros.

Esta última era su cotización cuando dejó a La Máquina para incorporarse al Feyenoord en el verano de 2022. Así comenzó su recorrido europeo, donde consiguió multiplicar su valor en poco tiempo.

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Santiago Gimenez alcanzó su máximo valor con Feyenoord

El delantero mexicano comenzó a elevar su cotización durante sus primeros meses en Países Bajos. En noviembre de 2022 llegó a los 6 millones de euros, mientras que en marzo de 2023 alcanzó los 9 millones.

El salto más importante ocurrió después de ayudar al Feyenoord a conquistar la Eredivisie. En junio de 2023, Transfermarkt elevó su valoración hasta los 25 millones de euros. Sin embargo, todavía estaba lejos de alcanzar su techo.

En octubre subió a 40 millones y el 15 de diciembre de 2023 llegó a los 50 millones de euros, su máximo histórico. Con esa cifra igualó la cotización que había alcanzado Raúl Jiménez durante su etapa con Wolverhampton.

¿Qué pasó con el valor de Santiago Gimenez en el Milan?

La caída comenzó antes de su llegada al futbol italiano. En marzo de 2024 bajó a 45 millones de euros, en mayo descendió a 40 millones y cerró diciembre con una valoración de 37 millones.

Esa era su cotización cuando fichó por el AC Milan el 3 de febrero de 2025. Durante su estancia en Italia volvió a registrar ajustes: pasó a 30 millones en junio, 25 millones en octubre y 20 millones en diciembre de ese año.

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Finalmente, la revisión del 29 de mayo de 2026 lo situó en 18 millones de euros. Respecto a su valoración al incorporarse al Milan, perdió aproximadamente el 51.4%.

¿Con qué valor de mercado llegó Santiago Gimenez al Porto?

El Porto anunció su incorporación el 31 de agosto de 2026, mediante un préstamo del AC Milan con opción de compra. El mexicano llegó a Portugal con una cotización de 18 millones de euros, correspondiente a la revisión previa de mayo.

La diferencia respecto a su mejor momento con Feyenoord es de 32 millones de euros, equivalente a una caída del 64%. Aun así, su valoración de llegada al Porto es 180 veces mayor que aquellos 100 mil euros registrados en sus primeros años con Cruz Azul.