Chivas deja escapar el liderato general tras empatar contra el León

Una destacada actuación del portero Óscar García evitó que las Chivas se quedaran con la victoria y con el liderato general del Apertura 2026 y contribuyó para el empate del León este domingo 8 de noviembre en el cierre de la Jornada 16 de la Liga BBVA MX.

Urgencia de ganar para León y Chivas que este domingo 8 de noviembre se enfrentan en el cierre de la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio de León y en donde buscarán los tres puntos para sus aspiraciones.

Mientras que la Fiera está a punto de quedar fuera de la Liguilla, el Rebaño Sagrado ya tiene su boleto para la siguiente ronda, pero quieren terminar en el primer lugar de la tabla y para ello necesitan ganar sus dos últimos partidos del torneo, empezando por este.

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