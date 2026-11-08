Rayados de Monterrey perderá a 4 jugadores para enfrentar a Querétaro y buscar su boleto a la Liguilla

La derrota por 4-0 ante Toluca dejó a Rayados de Monterrey con posibilidades muy finas de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026. Sin embargo, el equipo de Matías Almeyda cuenta con un comodín: aún debe el partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo mexicano. En este contexto, apostará todo al duelo contra Querétaro para incrementar sus posibilidades de estar presente en la Fiesta Grande.

No obstante, la tarea no será para nada fácil. Resulta que Rayados afrontará el duelo ante los Gallos Blancos con cuatro bajas, en parte, porque el partido se jugará en medio de la fecha FIFA correspondiente al mes de noviembre. A continuación te contamos qué futbolistas no estarán disponibles para el choque ante Querétaro y sus respectivas razones.

Los cuatro jugadores que perderá Monterrey para el partido ante Querétaro

De primeras, los jugadores que fueron seleccionados por sus respectivas naciones no podrán jugar con Rayados, ya que deberán representar a sus equipos nacionales. Ese es el caso de Hugo Cuypers y Jesús Corona, quienes fueron llamados por la Selección de Bélgica y la Selección Mexicana respectivamente. Pero eso no es todo, ya que el duelo ante Toluca también dejó repercusiones.

Corona y Cuypers Jesús Corona y Hugo Cuypers serán baja de Rayados por la fecha FIFA (Foto: Rayados de Monterrey)

Además de la goleada, Rayados perdió a dos jugadores por sanción. Uno de ellos es el mediocampista Óliver Torres, quien recibió una tarjeta amarilla en el juego ante los Diablos Rojos. El español llegó a la quinta amonestación en el Apertura 2026, por lo que no estará disponible para jugar el próximo partido.

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La segunda baja que tendrá Rayados por suspensión es la de Carlos Salcedo. El defensor salió expulsado en el juego ante Toluca por una temeraria entrada contra el jugador Helinho, por lo que también estará fuera para el choque contra Querétaro. De esta manera, Almeyda deberá ajustar ciertos sectores del campo de juego para que su equipo no pierda consistencia.

La lista de las bajas de Rayados para jugar contra Querétaro queda de la siguiente manera:

Hugo Cuypers.

Jesús Corona.

Óliver Torres.

Carlos Salcedo.

Oliver Torres (Mexsport)

¿Cuándo y a qué hora juega Monterrey contra Querétaro por la fecha pendiente?

El partido entre Querétaro y Monterrey se disputará el sábado 14 de noviembre, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corregidora. El encuentro corresponde a la Jornada 7 del Apertura 2026 y fue reprogramado debido a la participación de Rayados en la Leagues Cup.

De esta manera, el equipo de Almeyda tendrá una oportunidad de sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por la Liguilla. Tras la derrota ante Toluca, los regiomontanos se quedaron con 21 unidades, por lo que vencer a los Gallos Blancos les permitiría llegar a 24 antes de afrontar su último compromiso de la fase regular.