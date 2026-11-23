El Club América enfrentará a Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026. El equipo de Guillermo Almada terminó tercero de la fase regular con 30 puntos y se medirá con el sexto lugar de la tabla. La ida será en Nuevo León y las Águilas cerrarán la serie en Ciudad de México.

América llegó a la Jornada 17 con posibilidades de terminar como líder de la Liga BBVA MX, pero cayó 1-0 ante Tigres en el Estadio Universitario por un gol de tiro libre de Juan Brunetta en tiempo agregado. Un día después, Chivas venció por la mínima a Cruz Azul y se quedó con el primer lugar con 33 puntos. La Máquina terminó segunda con 32 y el cuadro de Coapa se mantuvo con 30.

¿Por qué América jugará contra Rayados en la Liguilla?

Los ocho primeros de la tabla avanzaron directo a los cuartos de final, sin Play-In. El formato empareja al tercero con el sexto y ahí quedó el Monterrey de Matías Almeyda, que aseguró su boleto tras vencer 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria con un doblete de Luca Orellano. Los regios sumaron 27 puntos, los mismos que Toluca, que se quedó con el quinto puesto por diferencia de goles.

El tercer lugar le da al América la vuelta en casa y la ventaja en caso de empate global. Si ambos equipos terminan igualados en goles después de los dos partidos, las Águilas avanzarán a semifinales por su mejor posición en la fase regular.

Puebla vs. Monterrey Paxon Ruffin and Orbelin Pineda of Monterrey during the 12th round match between Monterrey vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 18, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (MexSport)

¿Cuándo juegan América y Rayados los cuartos de final?

El calendario del Club América marca la ida para el miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA y la vuelta para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte. Los horarios de inicio y la transmisión en México siguen pendientes de confirmación.

¿Cómo quedó el último América vs. Monterrey?

En la Jornada 11 del Apertura 2026, América y Rayados empataron 1-1 en el Estadio Banorte. Diego Rossi abrió el marcador para Monterrey y Santiago Bueno igualó para las Águilas antes del descanso.

El antecedente en Liguilla se remonta al Apertura 2025. Rayados eliminó al América en cuartos de final con un 3-2 en el global, gracias a un gol de Germán Berterame en tiempo agregado de la vuelta. Un año después, el equipo de Almada tendrá la revancha ante los regios y buscará cortar una racha de cinco partidos sin ganar en Liga BBVA MX.