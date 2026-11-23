Cruz Azul enfrentará a León en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026. El equipo de Joel Huiqui terminó la fase regular en el segundo lugar con 32 puntos, mientras que La Fiera se quedó con la séptima posición tras sumar 26 unidades. La Máquina abrirá la serie como visitante y buscará el pase a semifinales en el Estadio Banorte.

A los cementeros les bastaba un empate para quedarse con el liderato en la Jornada 17. Sin embargo, Chivas se impuso por 1-0 en el Estadio Akron con un gol de Efraín Álvarez al minuto 21. El Rebaño terminó al frente de la tabla con 33 puntos y se medirá ante Pachuca, mientras que el vigente campeón comenzará la defensa de su título en Guanajuato.

¿Por qué Cruz Azul enfrentará a León en la Liguilla del Apertura 2026?

Los ocho primeros de la tabla general clasificaron directamente a los cuartos de final, ya que esta edición se disputa sin Play-In. Por reglamento, el segundo lugar se enfrenta al séptimo. León aseguró ese puesto en la última jornada, cuando venció 2-1 a Santos Laguna con un gol de Ismael Díaz al minuto 90.

Además de cerrar la serie en casa, Cruz Azul cuenta con la ventaja de la posición en la tabla. Si el marcador global queda igualado después de los dos partidos, La Máquina avanzará a semifinales. Por ello, los Esmeraldas necesitan ganar la eliminatoria en el global.

_LMX_C26_LEO_NEC_ during the 8th round match between Leon and Necaxa as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nou Camp Stadium, on February 28, 2026 in Leon, Guanajuato, Mexico. (MEXSPORT)

¿Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul vs León en cuartos de final?

El primer encuentro se disputará en el Estadio León, también conocido como Nou Camp. Tres días después, el equipo de Joel Huiqui recibirá a La Fiera en el Estadio Banorte. Ambos horarios corresponden al centro de México.

Ida · León vs Cruz Azul — Jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas , en el Estadio León.

— Jueves 26 de noviembre a las , en el Estadio León. Vuelta · Cruz Azul vs León — Domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte.

¿Cómo quedó el último partido entre Cruz Azul y León?

La Máquina venció 2-1 a La Fiera el pasado 1 de noviembre en el Estadio Banorte, por la Jornada 15 del Apertura 2026. Andrés Montaño y José Paradela marcaron para los celestes, mientras que Alfonso Alvarado descontó de penal en tiempo agregado. Con ese triunfo, Cruz Azul aseguró su boleto a la Liguilla.

Ambos equipos también se encontraron en los cuartos de final del Clausura 2025. En aquella ocasión, Cruz Azul ganó los dos partidos y avanzó a semifinales con un 5-3 global.