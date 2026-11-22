Concluyó la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y las Chivas se aseguraron el primer lugar de la tabla tras derrotar este domingo 22 de noviembre al Cruz Azul en duelo de la Jornada 17, mientras que la Liguilla quedó definida con los ocho mejores equipos del torneo.

Así quedó la tabla general del Apertura 2026:

Chivas - 33 puntos Cruz Azul - 32 puntos América - 30 puntos Atlas - 28 puntos Toluca - 27 puntos Rayados - 27 puntos León - 26 puntos Pachuca - 25 puntos Tijuana - 25 puntos Santos Laguna - 25 puntos Pumas - 21 puntos Querétaro - 20 puntos Puebla - 20 puntos Atlético de San Luis - 20 puntos Tigres - 18 puntos Necaxa - 14 puntos Atlante - 14 puntos Bravos de Juárez - 12 puntos

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América llegó a la última jornada con la oportunidad de asegurarse el primer lugar general, pero perdió por la mínima diferencia tras caer en su visita ante los Tigres, lo que abrió la puerta para que Chivas y Cruz Azul se disputaran la cima.

Junto con el Rebaño, La Máquina y las Águilas, también estarán en la Liguilla el Atlas, Toluca, Rayados, León y Pachuca, estos últimos tres consiguiendo su pase en la última jornada del Apertura 2026.

Será este lunes 23 de noviembre cuando se conozcan las fechas y horarios de los partidos de los Cuartos de Final del Apertura 2026 que arrancarán este mismo miércoles 25.

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