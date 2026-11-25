Mientras algunos consultan por los boletos para ver al Club León vs Cruz Azul, otros revisan las condiciones meteorológicas que habrá durante el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio León y el pronóstico anticipa una noche lluviosa y fría en Guanajuato.

Así como Cruz Azul perdió el liderato previo a la Liguilla de la Liga BBVA MX, ahora tendrá que afrontar una visita complicada ante León para comenzar la serie. El partido está programado para este jueves 26 de noviembre y, a la hora del encuentro, se espera una temperatura cercana a los 11 °C (y en descenso), con una probabilidad de lluvia del 75%.

La predicción que dice que Cruz Azul será campeón en el Apertura 2026: conseguiría la 11va por esta tendencia (Foto: X / Cruz Azul)

Detalles completos del clima para Club León vs Cruz Azul

El pronóstico para León de los Aldama anticipa precipitaciones durante la noche del jueves. Estas son las condiciones previstas alrededor de las 21:10 horas, tiempo del centro de México:

Temperatura: 11 °C.

11 °C. Probabilidad de lluvia: 75%.

75%. Humedad: 92%.

92%. Viento: del noreste a unos 8 km/h.

José Alvarado José Alvarado sería el primer fichaje de Cruz Azul en 2026 (Crédito: Club León)

Se espera una máxima de 14 °C y una mínima de 10 °C en el día. Además, se preven lluvias en gran parte de Guanajuato y un descenso térmico relacionado con los sistemas invernales que afectan a la región. Los aficionados que asistan al Estadio León podrían sufrir estas precipitaciones y el frío.

¿Cómo llegan León y Cruz Azul al partido de ida de cuartos de final?

El encuentro de ida de cuartos de final comenzará este jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio León. La vuelta se disputará el domingo 29, a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Cruz Azul rumbo a la Liguilla del AP2026 ¿Cruz Azul podría deshacerse de este futbolista pronto? (X: Cruz Azul)

El conjunto dirigido por Joel Huiqui, Cruz Azul, terminó 2º en la fase regular con 32 puntos, después de perder el liderato en la última jornada ante Chivas. Por su parte, el León de Javier Gandolfi, clasificó 7º con 26 unidades.

El antecedente más reciente entre ambos fue en la Jornada 15, cuando Cruz Azul se impuso por 2-1 con tantos de Andrés Montaño y José Paradela. La Máquina tiene ventaja deportiva ante La Fiera.