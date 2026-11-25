Mientras muchos se preguntan por los tickets para los partidos de este miércoles, los aficionados del Club León y de Cruz Azul también consultan sobre cuánto cuesta asistir al encuentro de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026. La serie comenzará en el Estadio León.

Así como se conocieron los horarios oficiales de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026, también se dieron a conocer los precios y el procedimiento para conseguir entradas para el partido entre Esmeraldas y Celestes. Los boletos se pueden adquirir a través de Boletomóvil y hay distintas ubicaciones disponibles.

Estadio León La temperatura en León para el duelo contra Chivas (Foto: Club León)

Precios y ubicaciones para ver Club León vs Cruz Azul

El partido de ida se disputará este jueves 26 de noviembre, a las 21:10 horas del centro de México, en el Estadio León, también conocido como Nou Camp. Estos son los precios informados para asistir al encuentro:

Sector A: $1,670.

$1,670. Preferente 7: $1,440.

$1,440. Preferente 8: $1,440.

$1,440. Cabecera Norte: $1,325.

$1,325. Cabecera Sur: $1,325.

¿Qué jugadores se disputan un puesto en Cruz Azul? Cruz Azul podría mover el mercado de fichajes; estos 3 jugadores se disputan un puesto en el club (X: Cruz Azul)

En tanto, la vuelta se jugará el domingo 29 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México. Cruz Azul tendrá la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular.

¿Cómo comprar los boletos para Club León vs Cruz Azul? Paso a paso

Los aficionados pueden realizar la compra en línea por Boletomóvil. Para conseguir las entradas, sigue este procedimiento:

Ingresar a boletomovil.com .

Deslizarse hasta el apartado de próximos partidos.

Seleccionar “4tos de Final: León vs Cruz Azul”.

Presionar “Comprar boletos”.

Elegir la cantidad de entradas.

Seleccionar el sector y subsector.

Escoger los asientos disponibles.

Ingresar un número de teléfono.

Realizar el pago para completar la compra.

Portero de León sufre el robo de su propiedad Portero de León sufre el robo de su propiedad (Eduardo Serratos/Eduardo Serratos)

León, dirigido por Javier Gandolfi, clasificó 7º con 26 puntos. Por su parte, Cruz Azul, bajo el mando de Joel Huiqui, terminó 2º con 32 unidades. El antecedente más reciente fue en la Jornada 15, cuando La Máquina le ganó 2-1 a La Fiera.

Ahora, León necesita aprovechar la localía para llegar con ventaja al encuentro de vuelta. Si el marcador global termina empatado, Cruz Azul avanzará a semifinales por su mejor posición en la tabla general.