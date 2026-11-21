América visita el Volcán, ante unos Tigres que desean cerrar con tres puntos en casa ante su gente en casa, y de paso cortarle una aspiración al Ame, que es terminar como líder general del torneo mexicano. Para sus objetivos, los entrenadores envían a los mejores jugadores a la mano, de cara al enfrentamiento que podrás ver EN VIVO desde las 8:50 por Azteca Deportes.

Los 11 jugadores de Tigres, para el juego de Jornada 17 enfrenta al América

1 Nahuel Guzmán

5 César Araujo

9 Emiliano Gómez

11 Juan Brunetta

15 Alan Franco

16 Diego Lainez

19 Mauro Lainez

23 Rómulo Zanre

28 Joaquim Pereira

32 Eduardo Loroña

198 Isac Galván

Los 11 elementos del América, enviados por Almada para buscar la victoria en el Volcán

1 Luis Malagón

2 Emilio Lara

6 Edwin Cerrillo

8 Carlos Álvarez

9 Henry Martín

10 Alejandro Zendejas

13 Alan Cervantes

14 Santiago Bueno

15 Santiago Ramos

22 Oscar Perea

24 Franco Rossano