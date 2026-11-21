América visita el Volcán, ante unos Tigres que desean cerrar con tres puntos en casa ante su gente en casa, y de paso cortarle una aspiración al Ame, que es terminar como líder general del torneo mexicano. Para sus objetivos, los entrenadores envían a los mejores jugadores a la mano, de cara al enfrentamiento que podrás ver EN VIVO desde las 8:50 por Azteca Deportes.
Los 11 jugadores de Tigres, para el juego de Jornada 17 enfrenta al América
1 Nahuel Guzmán
5 César Araujo
9 Emiliano Gómez
11 Juan Brunetta
15 Alan Franco
16 Diego Lainez
19 Mauro Lainez
23 Rómulo Zanre
28 Joaquim Pereira
32 Eduardo Loroña
198 Isac Galván
Los 11 elementos del América, enviados por Almada para buscar la victoria en el Volcán
1 Luis Malagón
2 Emilio Lara
6 Edwin Cerrillo
8 Carlos Álvarez
9 Henry Martín
10 Alejandro Zendejas
13 Alan Cervantes
14 Santiago Bueno
15 Santiago Ramos
22 Oscar Perea
24 Franco Rossano