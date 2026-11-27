Este sábado 27 de noviembre del 2026, se disputa el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre América vs Rayados de Monterrey y el partido lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS.

Así vas a poder ver el América vs Rayados de Monterrey EN VIVO por TV Azteca

El encuentro América vs Rayados de Monterrey va a ser transmitido EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

La transmisión de este partido tendrá la narración de Christian Martinoli acompañado del análisis de Luis García y Luis Roberto Alves ‘Zague’, mientras que en la cancha Álvaro López Sordo dará todos los detalles de los cambios, el ambiente y las indicaciones de los entrenadores.

AQUÍ PUEDES VER EL ENCUENTRO DE AMÉRICA VS RAYADOS DE MONTERREY EN VIVO Y GRATIS

En el juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, el partido terminó empatado 0-0, resultado clave para Rayados de Monterrey que jugó con uno menos casi todo el partido.

El equipo no podrá contar con Ricardo Chávez luego de terminar expulsado en el juego de ida. Pero podrá contar con Carlos Salcedo que no pudo tener minutos al ser expulsado en el último juego de la temporada regular.

Los resultados que necesita América o Rayados de Monterrey para avanzar a Semifinales del Apertura 2026

En el caso del América, pueden conseguir su pase a las Semifinales del Apertura 2026 con la victoria o el empate en el juego de vuelta. Al quedar en el tercer lugar de la tabla y ser uno de los criterios de desempate, sería el equipo de Coapa el que avance a la siguiente fase.

En el caso de Rayados de Monterrey, para avanzar a la siguiente fase necesita de la victoria para poder avanzar en la siguiente fase.