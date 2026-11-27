Rayados de Monterrey va a recuperar a una de sus figuras para el partido de vuelta de los Cuartos de Final vs América en el Estadio Banorte luego de no poder disputar el de ida por estar expulsado.

Matías Almeyda recupera a Carlos Salcedo que no pudo tener minutos al ser expulsado en el último juego de la temporada regular. El defensor central ha sido clave en la zona baja y contra el América, el equipo necesita forzosamente ganar por lo que tener un lider en la zona baja con su experiencia y calidad puede marcar la diferencia.

Los números de Carlos Salcedo en Rayados de Monterrey

Carlos Salcedo llegó a Rayados de Monterrey desde enero de 2025, tuvo una lesión que lo alejó de las canchas pero desde su regreso, se ha convertido en una pieza fundamental.

Ha registrado un total de 34 encuentros disputados, registra 11 amarillas,una expulsión por doble amarilla y dos tarjetas rojas en un total de 2,314 minutos en el terreno de juego. A sus 33 años, sigue manteniendo un nivel alto en el terreno de juego.

Así vas a poder ver el América vs Rayados de Monterrey EN VIVO por TV Azteca

El encuentro América vs Rayados de Monterrey va a ser transmitido EN VIVO y GRATIS a través de la señal de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

La transmisión de este partido tendrá la narración de Christian Martinoli acompañado del análisis de Luis García y Luis Roberto Alves ‘Zague’, mientras que en la cancha Álvaro López Sordo dará todos los detalles de los cambios, el ambiente y las indicaciones de los entrenadores.