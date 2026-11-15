El futuro de Erik Lira vuelve a estar en el centro de atención dentro de Cruz Azul. Reportes recientes señalan que Atlas está muy interesado en contratar al mediocampista de la Selección Mexicana pensando en el Clausura 2027. Cuando todo parecía que el futbolista saldría a Europa, se dio a conocer que La Máquina también aceptaría venderlo al futbol mexicano.

El periodista César Luis Merlo fue el encargado de revelar la información donde Atlas ya habría tenido conversaciones con Cruz Azul para conocer la situación del jugador y la postura de la directiva. Según pudo compartir el comunicador argentino, el cuadro cementero aceptaría vender a Erik Lira a Atlas o a cualquier otro equipo siempre y cuando cumplan con sus pretensiones económicas.

¿Cuánto dinero pide Cruz Azul por Erik Lira?

La fuente mencionada remarca que La Máquina dejará ir a su capitán si desembolsan 11 millones de dólares por su ficha. “La respuesta de Cruz Azul fue: ‘Sí, claro, nosotros queremos el monto que iba a pagar el Mónaco, queremos 11 millones de dólares por un porcentaje elevado del pase’”, fue lo que expresó Merlo en su canal de YouTube.

Erik Lira, jugador de la Selección Nacional de México y de Cruz Azul

Si bien es cierto que algunos reportes mencionan que ya había un acuerdo entre ambos clubes por el traspaso de Lira, el corresponsal aclaró que todavía no existe una propuesta formal presentada en La Noria. “Todavía no hay una oferta formal a Cruz Azul, eso no significa que por ahí de acá a unos días la haga el Atlas, porque el interés es real”, remarcó el periodista.

Más allá del destino del futbolista, la postura de Cruz Azul es clara: solo venderá a Lira por 11 millones de dólares o más. “Cruz Azul a esta altura está decidido a vender a Lira siempre y cuando lleguen a los 11 millones de dólares y ya no importa si es Europa, si es México o si es lo que sea. Cruz Azul quiere hacer caja con Erik Lira”, sentenció Merlo.

Erik Lira sigue priorizando su salida a Europa

Más allá del interés de Atlas, Erik Lira mantiene el objetivo de dar el salto al futbol europeo. El mediocampista lo dejó claro durante la conferencia de prensa previa al partido entre México y Jamaica, donde reconoció que la frustrada salida al Mónaco fue un golpe difícil de asimilar. Sin embargo, aseguró que no renunciará a esa posibilidad.

Erik Lira

“Fue un golpe duro, por algo pasan las cosas”, expresó el capitán de Cruz Azul, quien también remarcó: “No renuncio a ese sueño”. Por ahora, el mexicano aseguró que está concentrado en sus compromisos con la Selección Mexicana y que espera resolver su futuro a su debido tiempo.

En este contexto, un acuerdo económico entre Atlas y Cruz Azul no sería suficiente para concretar el traspaso: también necesitarían convencer al futbolista. De acuerdo con la información publicada por Merlo en Súper Deportivo, Lira busca emigrar a Europa en el mercado de invierno, por lo que su postura será clave para definir dónde jugará en 2027.