4 datos de Erik Lira que ni siquiera imaginas y te sorprenderás al saber

Mientras Cruz Azul tomó una decisión con Erik Lira, el mediocampista mexicano continúa siendo uno de los nombres importantes del futbol nacional. A sus 26 años, el jugador cuenta con una trayectoria que comenzó desde las fuerzas básicas de Pumas y que lo llevó a disputar una Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana.

Aunque Erik Lira hizo crecer su valor de mercado, su carrera también está marcada por distintos momentos que ayudan a entender su importancia. Desde sus primeros pasos como profesional hasta los títulos que consiguió con Cruz Azul, hay datos que muy pocos conocen sobre el crack de La Máquina.

Erik Lira y su hobbie favorito fuera del futbol|Crédito: @CruzAzul / X

1- El club donde comenzó todo para Erik Lira

Erik Lira nació el 8 de mayo de 2000 y se formó en las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM. Sin embargo, sus primeros minutos como profesional llegaron con Necaxa, club con el que debutó en la Copa MX el 1 de agosto de 2018.

TE PUEDE INTERESAR:



Después de pasar un par de temporadas en Necaxa, Lira regresó a Pumas. Con el conjunto universitario debutó en la Liga MX durante el Guardianes 2020 y rápidamente consiguió la titularidad. Fueron subcampeones.

2- Erik Lira fue parte del equipo ideal de Pumas

El crecimiento de Erik Lira en Pumas también le permitió recibir un reconocimiento individual. El mediocampista fue incluido en el equipo ideal del Apertura 2021.

|Crédito: Instagram/@eriklira

En enero de 2022 llegó su cambio de equipo. Lira fichó por Cruz Azul y comenzó el Clausura 2022 como titular desde el primer partido. Desde entonces, se convirtió en uno de los futbolistas utilizados en la zona central del campo.

3- Erik Lira juega en la Selección Nacional de México desde joven

La relación de Erik Lira con la Selección Mexicana comenzó desde las categorías juveniles. En 2021 formó parte de la Sub-23 y posteriormente recibió convocatorias con el equipo mayor, donde disputó varios amistosos durante 2021 y 2022.

Con Javier Aguirre consiguió mayor continuidad y marcó su primer gol con la Selección Mexicana ante Inter de Porto Alegre en enero de 2025. Ese mismo año ganó la Copa Oro. En el Mundial disputó 346 minutos y fue titular en 4 encuentros.

|Instagram: Erik Lira

4- ¿Cuántos títulos ganó Erik Lira?

Erik Lira suma 4 títulos a nivel de clubes con Cruz Azul: una Liga MX, una Concacaf, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga. A estos trofeos se agregan la Concacaf Nations League y la Copa Oro con la Selección Mexicana.

Con 1.72 metros de estatura, el mediocampista se caracteriza por su capacidad para recuperar balones y aportar equilibrio en el centro del campo. Hoy no se sabe qué sucederá con su carrera, si seguirá en Cruz Azul o será transferido al extranjero.

