Oussama Idrissi fue la gran figura de Pachuca en el triunfo por 2-1 sobre Chivas en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El futbolista marroquí anotó un doblete en el Estadio Hidalgo para que su equipo llegara con ventaja al compromiso de vuelta, aunque el final de la historia no fue el mejor: se fue expulsado por recibir doble tarjeta amarilla al provocar al banco del Guadalajara.

Benjamín Mora, entrenador de los Tuzos, encendió aún más la serie al quitarle importancia a dicha expulsión. Entre líneas, el director técnico señaló que la suspensión de Idrissi le servirá para que el jugador pueda tomarse un descanso y llegar en mejores condiciones físicas a las semifinales. Un comentario que sorprendió a todos, teniendo en cuenta que aún falta disputarse el duelo de vuelta en el Estadio Akron.

¿Qué dijo Benjamín Mora sobre la expulsión de Idrissi?

“Él ha ayudado a este equipo eternamente desde que está aquí hace tres años, le ha dado muchas alegrías al equipo. Si estamos aquí, también tiene un gran porcentaje Oussama Idrissi y es responsable, y nos viene bien para que descanse y esté en las semifinales”, expresó Mora en conferencia de prensa tras el triunfo de Pachuca sobre Chivas.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Pachuca vs Guadalajara - CFI Tras firmar el doblete de la remontada 2-1 de Pachuca ante Chivas en el Estadio Hidalgo, Oussama Idrissi vio la tarjeta roja por provocar a la banca rojiblanca (Jose Hernandez/Jose Hernandez)

Sus palabras fueron interpretadas de forma inmediata como una muestra clara de confianza, donde ve a su equipo vencedor de la serie contra el Guadalajara. Aún restan jugarse otros 90 minutos y fuera de casa, donde además el cuadro rojiblanco mantendrá una pequeña ventaja por ser el superlíder de la Liga BBVA MX.

¿Qué necesita Chivas para eliminar a Pachuca del Apertura 2026?

Pese a la derrota sufrida en el Estadio Hidalgo, Chivas solamente necesita vencer a Pachuca por cualquier marcador en el partido de vuelta para clasificar a las semifinales del Apertura 2026. Esto se debe a que, en caso de igualdad en el marcador global, avanzará el equipo que haya finalizado en mejor posición en la tabla general.

El cuadro dirigido por Gabriel Milito concluyó la fase regular como superlíder con 33 puntos, mientras que los Tuzos finalizaron en la octava posición con 25 unidades. De esta manera, a los dirigidos por Benjamín Mora les bastará con conseguir un empate en el Estadio Akron para eliminar al Guadalajara.

Pachuca vs Chivas de Guadalajara Pachuca vs Chivas de Guadalajara Liguilla Apertura 2026 (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

¿Cuándo juegan Chivas vs Pachuca por la vuelta de los cuartos de final?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.

El Guadalajara buscará aprovechar su localía y la ausencia de Oussama Idrissi para revertir el resultado de la ida y conseguir algo que nunca ha logrado en la historia de la Liguilla de la Liga BBVA MX: eliminar a los Tuzos de Pachuca.