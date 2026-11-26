Desde la cancha del Estadio Hidalgo, arranca la Liguilla del Apertura 2026 para Pachuca y Chivas, en un duelo que promete grandes emociones. El balón rodará en la Bella Airosa en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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Así llegan Pachuca y Chivas a la Liguilla del Apertura 2026

El equipo dirigido por Gabriel Milito aterriza en la Bella Airosa respaldado por la solidez de haber sido la defensiva menos goleada del campeonato, con solo 15 tantos permitidos en 17 jornadas.

Además, el Rebaño Sagrado acumula siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota (su último tropiezo ocurrió en la fecha 10 frente a Querétaro)y cerró la fase regular tras vencer 1-0 a Cruz Azul con anotación de Efraín Álvarez, resultado con el que amarró la cima de la tabla general y la ventaja en caso de empate global.

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Por su parte, la escuadra de Benjamín Mora llega encendida luego de firmar un cierre perfecto de cuatro triunfos al hilo frente a América, Tigres, Atlas y Toluca.

Ese envión futbolístico, sumado a una diferencia de goles de +11, les permitió a los hidalguenses superar en la clasificación a Tijuana y Santos Laguna, clubes que también sumaron 25 unidades, además de tener en sus filas al campeón de goleo Salomón Rondón, con 17 anotaciones en la fase regular.

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Pronóstico del Pachuca vs Chivas

Según las proyecciones de un modelo de Inteligencia Artificial basado en datos de la Liga MX, el partido Pachuca vs Chivas promete intensidad y peligro en ambas porterías, con tendencia a que los dos clubes marquen y una media de 2 a 3 anotaciones.

El resultado pronosticado es Pachuca 2 - 1 Chivas, considerando que el factor de jugar en casa en el Estadio Hidalgo inclina ligeramente la balanza a favor de los Tuzos para llevarse una ventaja mínima antes de definir la eliminatoria en Guadalajara.

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