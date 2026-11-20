Con detalles del clima confirmados para Tigres UANL vs Club América, los dos equipos se miden este sábado 21 de noviembre en el Estadio Universitario, por la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Quienes no compren boletos para ir a El Volcán podrán ver el juego desde Azteca 7, la app y el sitio web de Azteca Deportes.

Así como muchos se preguntan qué necesita América para acabar como líder, también surge la inquietud por los boletos. Los tickets se compran en Boletomóvil y los precios van desde los 893 hasta los 1,637 pesos mexicanos en venta directa, aunque en la modalidad de reventa se pueden encontrar entradas de hasta 8,075 pesos.

Estadio Universitario El clima en San Nicolás de los Garza para el Tigres vs Cruz Azul (Foto: Tigres UANL)

Precios de los boletos de Tigres de la UANL vs Club América, según zona

Las entradas para el partido en el Estadio Universitario tienen diferentes precios dependiendo de la ubicación. Detalles:

PRENTE: $1,637 pesos mexicanos.

$1,637 pesos mexicanos. PRESUR: $1,637 pesos mexicanos.

$1,637 pesos mexicanos. GNTESA: $1,393 pesos mexicanos.

$1,393 pesos mexicanos. GSUR12: $1,393 pesos mexicanos.

$1,393 pesos mexicanos. GRANUM: $1,279 pesos mexicanos.

$1,279 pesos mexicanos. SOL12B: $893 pesos mexicanos. Es la opción más económica.

Por otra parte, también existe la posibilidad de comprar entradas mediante Venta entre fans, la modalidad de reventa de la plataforma. En esta opción se pueden encontrar boletos desde los 1,000 pesos mexicanos, en zonas como Sol6B o Sol9B, hasta los 8,075 pesos en la sección X1 de palcos.

Estadio Universitario UANL "El Volcán": precios de los boletos y ubicaciones para Tigres vs América. Precio y ubicaciones. (Foto: BoletoMóvil.)

¿Cómo comprar entradas para Tigres vs América? Paso a paso

Para conseguir boletos para el partido de la Jornada 17 del Apertura 2026, los aficionados deben ingresar a la plataforma Boletomóvil y seguir este procedimiento:

Ingresar al sitio web de Boletomóvil.

Seleccionar el evento J-17 Tigres vs. América.

Elegir la opción “Comprar boletos”.

Seleccionar la cantidad de entradas que se desean adquirir.

Escoger entre compra directa o “Venta entre fans” (reventa).

Elegir la zona del Estadio Universitario.

Seleccionar los asientos disponibles.

Ingresar un número de teléfono.

Introducir el código de verificación que llegará por WhatsApp.

Finalizar la compra.

Tigres vs América, Liga MX during the game Tigres UANL vs America, corresponding to Round 17 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on November 11, 2023.



durante el partido Tigres UANL vs America, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 11 de Noviembre de 2023 (Jorge Martinez/MEXSPORT)

El partido comenzará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en El Volcán. América llega como 2º de la clasificación con 30 puntos. El equipo de Guillermo Almada necesita ganar y que Cruz Azul no logre vencer a Chivas.

En tanto, Tigres llega 15º con 15 unidades y ya no tiene posibilidades de clasificar a la Liguilla. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich buscarán cerrar su participación en el Apertura 2026 con un triunfo ante su afición.