Mientras muchos se preguntan qué necesitan Cruz Azul, Chivas y Club América para quedarse con el liderato, este último visita a Tigres de la UANL el sábado 21 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El compromiso se disputará en el Estadio Universitario UANL, en Nuevo León. ¿Y el clima?

Así como el América ha tenido noticias en la previa al juego de este sábado, con la baja confirmada de Brian Rodríguez por molestias musculares, también hay expectativa por las condiciones meteorológicas que acompañarán el encuentro. Se espera una noche templada, con cielo mayormente nublado y pocas posibilidades de lluvia en El Volcán.

Estadio Universitario El clima en San Nicolás de los Garza para el Tigres vs Cruz Azul (Foto: Tigres UANL)

¿Cómo estará el clima en Nuevo León durante Tigres vs América?

El pronóstico para San Nicolás de los Garza anticipa condiciones relativamente favorables para disputar el partido. A las 21:00 horas, cuando comenzará el encuentro, se esperan estos detalles meteorológicos para el juego de Tigres vs América:

Temperatura: 18 °C.

18 °C. Condición del cielo: Mayormente nublado.

Mayormente nublado. Probabilidad de lluvia: 10 %.

10 %. Humedad: 86 %.

86 %. Viento: Del noroeste, a aproximadamente 5 km/h.

Tigres vs América, Liga MX during the game Tigres UANL vs America, corresponding to Round 17 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on November 11, 2023.



durante el partido Tigres UANL vs America, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 11 de Noviembre de 2023 (Jorge Martinez/MEXSPORT)

Además, el pronóstico contempla una disminución gradual de la temperatura durante la noche. A las 23:00, el termómetro podría marcar 17 °C. En cuanto a las alertas meteorológicas, no se prevén avisos por lluvias, vientos fuertes ni tormentas para la jornada. La humedad será uno de los factores más destacados de la noche.

¿Cuándo juegan Tigres vs América y dónde ver el partido por TV Azteca?

Los de Guillermo Almada se enfrentan a los de Víctor Manuel Vucetich. Estos son los datos para seguir el compromiso:

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 21:00 (tiempo del centro de México).

21:00 (tiempo del centro de México). Estadio: Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Transmisión: Azteca 7, aplicación y sitio web de TV Azteca Deportes.

Estadio de Tigres de México

El América ocupa el segundo puesto con 30 puntos y necesita ganar para mantener sus aspiraciones de terminar en la cima. Además, Guillermo Almada buscará terminar con una racha de 4 encuentros consecutivos sin victorias.

Del otro lado, Tigres se encuentra en el puesto 15 con 15 unidades y ya no tiene posibilidades de clasificar a la Liguilla. El equipo viene de perder 3-2 frente a Cruz Azul y afrontará su último compromiso del torneo ante su público.