Mientras muchos se preguntan qué necesita Chivas para ser líder del Apertura 2026, el equipo rojiblanco tiene otro desafío importante: terminar con el dominio de Cruz Azul en sus enfrentamientos recientes. El Guadalajara acumula 9 partidos consecutivos sin vencer a La Máquina.

Así como Chivas se desprendería de un joven futbolista, Gabriel Milito también prepara a su equipo para un compromiso clave en el cierre de la fase regular. Desde que llegó al banquillo rojiblanco, el entrenador argentino se ha enfrentado 6 veces a los celestes y todavía no consigue una victoria.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs Cruz Azul - SFV Angel Sepulveda (L) of Guadalajara fights for the ball with Agustin Palavecino (R) of Cruz Azul during the semifinals second leg match between Guadalajara vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on May 16, 2026 in Guadalajara, Jalisco Mexico. (Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris)

Gabriel Milito debe revertir la mala racha de Chivas ante Cruz Azul

La Máquina se ha convertido en uno de los rivales más complicados para el técnico argentino. En los 6 enfrentamientos que disputaron desde la llegada de Milito (Apertura 2025), el Guadalajara registró 2 empates y 4 derrotas, incluidas dos eliminaciones consecutivas en Liguilla.

Gabriel Milito ya no lo contempla en Chivas, pero el equipo que lo iba a comprar no piensa pagar tanto por él (Foto: Captura de pantalla.)

La racha negativa es todavía más amplia: Chivas acumula 9 partidos sin ganarle a Cruz Azul, con 7 derrotas y 2 empates. Su último triunfo fue el 4 de noviembre de 2023, cuando se impuso por 1-0 en el Apertura de aquel año.

El próximo domingo 22 de noviembre, en el Estadio Akron, tendrá una nueva oportunidad para cortar esa tendencia. Además, el resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de terminar como líder del Apertura 2026.

Camiseta de Chivas Apertura 2026 Chivas de Guadalajara (MEXSPORT)

El resumen de los últimos 9 partidos de Chivas vs. Cruz Azul

Estos son los 9 enfrentamientos más recientes entre ambos equipos:

Clausura 2026 | Semifinal, vuelta: Chivas 1-2 Cruz Azul.

Clausura 2026 | Semifinal, ida: Cruz Azul 2-2 Chivas.

Clausura 2026 | Jornada 7: Cruz Azul 2-1 Chivas.

Apertura 2025 | Cuartos de final, vuelta: Cruz Azul 3-2 Chivas.

Apertura 2025 | Cuartos de final, ida: Chivas 0-0 Cruz Azul.

Apertura 2025 | Jornada 7: Chivas 1-2 Cruz Azul.

Clausura 2025 | Jornada 13: Chivas 0-1 Cruz Azul.

Apertura 2024 | Jornada 9: Cruz Azul 1-0 Chivas.

Clausura 2024 | Jornada 10: Cruz Azul 3-0 Chivas.

El balance es contundente: Cruz Azul ganó 7 de esos 9 partidos y los otros 2 terminaron empatados. Chivas buscará ganarle a Cruz Azul en el Estadio Akron este domingo 22 de noviembre de 2026 a las 17:07 (hora del centro de México).