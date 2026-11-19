Así como Chivas tiene un complejo desafío para ganar el liderato del Apertura 2026, Gabriel Milito ya comienza a tomar decisiones de cara al siguiente torneo. Uno de los futbolistas que no continuaría en el proyecto del entrenador argentino es Jonathan Pérez, quien tendría que buscar un nuevo equipo para 2027.

Mientras que Chivas planea tener refuerzos, también prepara movimientos de salida para liberar espacios en su plantilla. De acuerdo con reportes partidarios, el mediocampista mexicoestadounidense ya habría sido notificado de que no entra en los planes deportivos del Guadalajara para el Clausura 2027.

Gabriel Milito ya no lo contempla en Chivas, pero el equipo que lo iba a comprar no piensa pagar tanto por él (Foto: Captura de pantalla.)

Jonathan Pérez no continuará en Chivas

Johnny Pérez llegó al Rebaño Sagrado procedente del Nashville SC de la MLS para el Clausura 2026. Sin embargo, su paso por el equipo rojiblanco estuvo marcado por la falta de oportunidades y no logró consolidarse en el primer equipo.

Ante ese panorama, la directiva tendría que encontrarle acomodo en otra institución al finalizar el Apertura 2026. Su regreso al futbol estadounidense aparece como una de las alternativas, mientras su representante busca un destino donde pueda tener mayor continuidad.

Jonathan Pérez de Chivas de Guadalajara (Foto: IG / jonny_perez24)

Gabriel Milito no le dio minutos a Jonathan Pérez en Chivas

Las estadísticas reflejan la poca participación que tuvo el mediocampista durante sus dos torneos con Guadalajara. En el Clausura 2026, Pérez apenas disputó 14 minutos con el primer equipo, además de tener actividad con Tapatío, filial rojiblanca que compite en la Liga de Expansión.

Su participación fue aún más limitada en el Apertura 2026, pues acumuló apenas 16 minutos repartidos en 2 encuentros. Jugó 15 minutos frente al América y entró durante un minuto ante Bravos.

Gabriel Milito Gabriel Milito, t{ecnico de Chivas (MEXSPORT)

La competencia en el mediocampo también dificultó sus posibilidades de tener continuidad. Futbolistas como Omar Govea, Rubén González, Brian Gutiérrez y Samir Inda convencieron más a Milito en esa zona.

De esta manera, Jonathan Pérez tendría que buscar un nuevo destino para el Clausura 2027, luego de no conseguir un lugar habitual en los planes del entrenador argentino.

¿Dónde seguiría su carrera Jonathan Pérez tras salir de Chivas?

Según los rumores que rodean al representante del futbolista de 23 años, todos los caminos apuntan a que Jonathan Pérez continuará jugando al futbol en la Major League Soccer de los Estados Unidos.