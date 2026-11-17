Mientras se habla de posibles fichajes en la Liga BBVA MX, el Club América enfrenta una preocupación de cara al cierre del Apertura 2026. Brian Rodríguez no pudo entrenar con normalidad y su presencia ante Tigres está en duda, por lo que Guillermo Almada podría prescindir de una de sus principales figuras ofensivas.

El partido entre Tigres vs. América se transmitirá por TV Azteca Deportes, en un encuentro que tendrá importancia para las aspiraciones de las Águilas de terminar como líderes de la fase regular. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere correr riesgos con el atacante uruguayo antes del inicio de la Liguilla.

Brian Rodríguez Tigres Crédito: Mexsport

Brian Rodríguez podría no jugar ante Tigres

El martes 17 de noviembre, Brian Rodríguez trabajó por separado del resto del plantel y permaneció en el gimnasio mientras sus compañeros realizaron actividades en el campo. El futbolista se recupera de una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, situación que complica su disponibilidad para la Jornada 17.

De acuerdo con los reportes sobre el entrenamiento, el cuerpo técnico de Almada no tendría contemplado arriesgar al uruguayo si no está recuperado por completo. Su participación dependerá de cómo evolucione durante los próximos días, aunque la prioridad del América sería tenerlo en condiciones para disputar la Liguilla.

Brian Rodríguez (MEXSPORT)

El atacante no es el único futbolista cuya condición física está bajo seguimiento. Henry Martín también ha tenido un manejo de cargas de trabajo para llegar en buenas condiciones a la fase final del campeonato.

¿Cuándo juega el América la Jornada 17 del Apertura 2026?

El Club América visitará a Tigres el sábado 21 de noviembre de 2026, en el Estadio Universitario, conocido como El Volcán. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Es la última jornada de la fase regular.

Brian Rodríguez (MEXSPORT)

La transmisión en México estará a cargo de Azteca 7 y la app y el sitio web de TV Azteca Deportes. Las Águilas buscarán los tres puntos para mantener sus posibilidades de terminar en el primer lugar de la clasificación, aunque también necesitarán una combinación favorable en el partido entre Cruz Azul y Chivas.

Por ahora, la incógnita principal es si Brian Rodríguez podrá recuperarse a tiempo. Almada deberá decidir si cuenta con el uruguayo o lo reserva para el comienzo de la Liguilla.