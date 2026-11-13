Club América demostró con este dato por qué es el equipo líder de la Liga BBVA MX

El Club América tiene motivos para ilusionarse con un nuevo título, pero también cuenta con un dato que refleja su protagonismo en la Liga BBVA MX. Las Águilas aseguraron su lugar en la Liguilla del Apertura 2026 y alcanzaron las 18 clasificaciones consecutivas, una muestra de la regularidad que han sostenido durante los últimos nueve años.

Más allá de la pelea por el primer puesto de la tabla, el conjunto azulcrema mantiene un liderazgo en continuidad: no falta a los cuartos de final desde el Apertura 2017. En este contexto, la eliminación de Tigres volvió a poner sobre la mesa una comparación que necesita distinguir los boletos al repechaje de las participaciones en la Liguilla.

¿Desde cuándo América clasifica de forma consecutiva a la Liguilla?

La racha del América comenzó en el Apertura 2017 y se mantiene vigente con su clasificación al Apertura 2026. El conteo no incluye el Clausura 2020, ya que el torneo fue cancelado por la pandemia y no tuvo una fase final.

Club América superó hasta a Tigres en esta cifra de Liguillas que enorgullece a cualquiera (Foto: X / Club América)

Para encontrar la última ausencia de las Águilas hay que remontarse al Clausura 2017, cuando el equipo dirigido por Ricardo La Volpe terminó en la novena posición con 24 puntos. Si bien es cierto que sumó las mismas unidades que Morelia, la diferencia de goles favoreció al conjunto michoacano y dejó a los de Coapa sin posibilidades de pelear por el campeonato.

Desde entonces, América consiguió regresar a la Liguilla en cada torneo que tuvo esa instancia. Incluso en el Apertura 2024, cuando necesitó disputar el Play-In, superó esa ronda y terminó levantando el trofeo que selló su tricampeonato.

¿América superó la racha de Liguillas consecutivas de Tigres?

La comparación depende de qué instancia se considere. Diversos reportes le atribuyen a Tigres 23 clasificaciones consecutivas entre el Apertura 2014 y el Clausura 2026. Sin embargo, este registro incluye el Guardianes 2021, torneo en el que fue eliminado en el repechaje y no llegó a cuartos de final.

En aquella ocasión, Atlas derrotó 1-0 a los universitarios con un gol de Julio Furch. De hecho, antes de esa eliminatoria, el propio club regiomontano había informado que buscaba conseguir su clasificación número 13 consecutiva a la Liguilla.

Por lo tanto, si se cuentan únicamente los accesos a cuartos de final, aquella cadena de Tigres se detuvo en 12. América ya supera esa cifra con sus 18 boletos consecutivos.