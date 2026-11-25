Mientras muchos se preguntan por el rival del Club América en la Liguilla, las Águilas preparan cambios para enfrentar a Rayados de Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2026. Guillermo Almada tomó la decisión de que Rodolfo Cote ocupe la portería y Luis Ángel Malagón comenzaría la serie desde el banquillo.

Así como se sabe el precio de los boletos para Rayados ante América, el equipo también afronta algunas novedades en el presente torneo. Para el partido de ida en el Estadio BBVA, Cota sería el encargado de defender el arco azulcrema. Además, habría cambios ofensivos.

jardine usara malagon conchampions cota liga mx Luis Malagon of America during the 9th round match between America and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 04, 2026 in Mexico City, Mexico. (Cortesia Club Juarez/Cortesia Club Juarez)

Luis Ángel Malagón comenzará en el banquillo la serie de América contra Rayados

De acuerdo con reportes, Almada decidió darle la titularidad a Rodolfo Cota para el primer encuentro de la serie contra Monterrey. La determinación llega después de la derrota ante Tigres, en la que América perdió la posibilidad de terminar en una mejor posición de la tabla tras recibir un gol de Juan Brunetta en los últimos minutos de tiro libre.

El entrenador habría considerado que Malagón tuvo responsabilidad en esa acción y optó por modificar la titularidad. El guardameta mexicano disputó 7 partidos del Apertura 2026 y recibió 13 goles desde su regreso a la actividad en la jornada 11.

3-lesiones-frenaron-carrera-luis-angel-malagon (@angel_malagonv @fotomau)

Rodolfo Cota tiene una oportunidad espectacular en la Liguilla del Apertura 2026

Malagón había vuelto a la portería después de recuperarse de una lesión que incluso le impidió disputar el Mundial 2026. Antes de su regreso, Cota había sido el titular durante 8 encuentros y ahora tendrá otra oportunidad en una instancia decisiva.

El experimentado arquero volverá a ocupar el puesto desde el inicio después de haber comenzado el campeonato como titular. Durante ese periodo enfrentó a Necaxa, Chivas, Cruz Azul, Tijuana, Juárez, Santos, Atlante y Querétaro. Ahora, Cota atajará en Rayados vs América este miércoles 25 de noviembre desde las 21:10 en el Estadio BBVA.

Guillermo Almada revela cómo se tomó Rodolfo Cota la noticia de ser suplente en Club América (Foto: X América)

Otros cambios de Guillermo Almada para América vs Monterrey

La decisión de Almada también llega en un partido en el que América tendrá otras modificaciones. Henry Martín, quien presentó un cuadro gripal y generó dudas sobre su disponibilidad, estaría en el banquillo. Miguel Borja sería el responsable de encabezar el ataque azulcrema.

Además, Brian Rodríguez regresará a la convocatoria después de superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de actividad durante casi un mes. El uruguayo se perdió las últimas jornadas y tampoco pudo acudir al llamado de su selección. Sin embargo, la noticia más fuerte es el cambio de Cota por Malagón.