Los Rayados de Monterrey recibirán al Club América este miércoles 25 de noviembre en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El encuentro será en el Estadio BBVA a las 9 de la noche, y los aficionados que quieran asistir todavía pueden buscar entradas a través del sistema de venta anunciado por el equipo regiomontano, que pretende a Cade Cowell.

La venta de boletos comenzó con una etapa exclusiva para abonados, pero este martes se abre al público en general. Hay un dato importante antes de comprar: el club no publicó una lista oficial de precios para este partido de ida, como las entradas del Toluca vs Atlas.

Venta de boletos Este martes se abre la venta al público general. (Facebook: Rayados)

¿Cuándo juega Rayados vs América?

El primer enfrentamiento de la serie se disputará el miércoles 25 de noviembre a las 9 de la noche en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León. El partido corresponde a la ida de los cuartos de final.

La eliminatoria tendrá su segundo capítulo el sábado 28, también a las 9 de la noche, pero en el Estadio Banorte. Por esa razón, quienes busquen entradas para el encuentro en Monterrey deben seleccionar el partido del día 25 y comprobar que la sede indicada sea el inmueble regiomontano.

El conjunto albiazul consiguió su lugar en esta ronda después de vencer 2-0 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Ese resultado le permitió avanzar a los cuartos de final del Apertura 2026, donde enfrentará al equipo capitalino, al que le ganó su último título.

¿Dónde comprar los boletos para Rayados vs América?

La venta preferencial para abonados arrancará este martes después del mediodía. Mientras que al público será hasta las 3 de la tarde y estará activa hasta el día del partido o hasta agotar existencias.

Cabe mencionar que si tienes Abonos de Suites o Club Seats, podrás ingresar al partido con tu Abono Digital de la misma manera en la que lo haces en los partidos de la fase regular de la Liga MX.