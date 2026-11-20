El Club América dejó de apostar a los talentos de la Liga BBVA MX en los mercados de fichajes más recientes. Esto quedó muy claro con el último periodo de traspasos, donde las Águilas contrataron a jugadores como Miguel Borja y Carlos Álvarez, futbolistas que se desempeñaban en el exterior. Sin embargo, hay una razón concreta detrás de todo esto.

Santiago Baños, presidente deportivo de la institución azulcrema, remarcó que el América no dejó de poner el ojo sobre los futbolistas de la Liga BBVA MX, sin embargo, cree que las exigencias económicas de los equipos del futbol mexicano son muy elevadas. Para el directivo, los jugadores de la liga local se terminan pagando de más, por lo que es más rentable buscar talento en el exterior.

Santiago Baños explica por qué el América no priorizará la Liga BBVA MX para fichar

“Hay veces que el mercado es insostenible, vas por un jugador, sobre todo si eres América o eres de los equipos que suelen comprar, ya las cantidades son absurdas”, comenzó diciendo Baños en una entrevista reciente.

Según la evaluación del directivo, los montos que piden los clubes de la Liga BBVA MX por sus jugadores son excesivos y están lejos del valor deportivo, la edad o el margen de crecimiento de cada fichaje.

“Sinceramente no creo que los precios que se pagan en México, que los jugadores valgan eso”, sentenció el jefe deportivo de las Águilas.

Cómo va Miguel Borja y los jugadores de Club América en la tabla de goleo del Apertura 2026

América apunta al mercado exterior para fichar jugadores

Lejos de involucrarse solo en México, la institución azulcrema comenzó a poner el foco en mercados exteriores. Esto se vio reflejado en el mercado de verano de este 2026. Por ejemplo, Santiago Bueno llegó a través de un préstamo con opción de compra desde el Wolverhampton de Inglaterra.

Santiago Ramos Mingo fue la alternativa para reemplazar la salida del uruguayo Sebastián Cáceres, quien llegó al club desde el futbol brasileño, proveniente del Bahía. La directiva también aprovechó escenarios contractuales con Carlos Álvarez y Óscar Perea, mientras que Miguel Borja llegó completamente gratis al haber finalizado contrato con Al Wasl.

“Fue atípico porque fueron muchos jugadores externos y la idea es seguir con esa línea porque el mercado local cada vez es más complicado porque los precios que se pagan son ilógicos”, detalló Baños respecto a la forma de incorporar jugadores que apadrinó el América en este último tiempo.