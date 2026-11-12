El futuro de Santiago Baños en el América tomó un nuevo rumbo ante el interés de Tigres por incorporarlo a su estructura directiva. Después de nueve años en la institución azulcrema, el presidente deportivo aparece entre los candidatos para asumir la presidencia del conjunto regiomontano, que busca reorganizar su dirigencia tras la posible salida de Carlos Emilio González.

De acuerdo con varios reportes, una de las principales causas de su posible salida serían las modificaciones en la estructura interna de las Águilas. Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre su salida, las versiones colocan al directivo en el centro de una posible reestructuración del conjunto de Nuevo León.

¿Santiago Baños se va de Club América? Se filtra el verdadero motivo por el que querría salir ¿Santiago Baños se va de Club América? Se filtra el verdadero motivo por el que querría salir (Archivo Azteca Deportes)

¿Qué puesto ocuparía Baños en Tigres?

La institución regiomontana busca reorganizar su estructura después de la salida de Carlos Emilio González, quien encabezaba la presidencia del conjunto universitario, que se quedó sin Liguilla luego de 12 años consecutivos avanzando.

Trayectoria de Santiago Baños

Santiago Baños inició su trayectoria como auxiliar técnico de Miguel Herrera en 2008, después de retirarse como futbolista profesional. Acompañó al entrenador en Veracruz, Tecos, Atlante y América. Su primera etapa con las Águilas fue entre 2012 y 2013, cuando integró el cuerpo técnico que conquistó el título del Clausura 2013 frente a Cruz Azul. Posteriormente, llegó a la Selección Mexicana como auxiliar dpara el Mundial de Brasil 2014.

En 2016 asumió la Dirección de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol, cargo que ocupó durante aproximadamente dos años. El 30 de mayo de 2017 regresó al América, ahora como director deportivo, después de trabajar dos años en la estructura del Tricolor.

Durante su gestión con el conjunto azulcrema consiguió los títulos de Liga BBVA MX del Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además de la Copa MX del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2018-19.