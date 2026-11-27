Hoy viernes 27 de noviembre se juega el Juego 2 de la Primera Ronda de la MLS Cup 2026 entre Columbus Crew SC e Inter Miami CF.

El encuentro comenzará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

La serie, disputada al mejor de tres partidos, llega con ventaja de 1-0 para Columbus Crew luego de imponerse por marcador de 3-0 en el primer duelo celebrado el pasado 21 de noviembre en Miami.

De esta manera, el equipo encabezado por Lionel Messi está obligado a conseguir la victoria esta noche como visitante para mantenerse con vida en los playoffs de la MLS y forzar un tercer y definitivo compromiso el miércoles 2 de diciembre en el Nu Stadium.

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Alineaciones Columbus Crew vs Inter Miami: ¿juega Messi?

Alineación de Columbus Crew: Chambost (1), Rodríguez (2), Méndez (10), Habroune (16), Amundsen (18), Zaroury (21), Farsi (23), Zawadzki (25, C), Schulte (28), Moreira (31) y Tapia (33).

Alineación de Inter Miami: M. Silva (1); Fray (2), De Paul (3), Segovia (4), Casemiro (5), Messi (10, C), Riquelme (11), Caicedo (15), Berterame (19) y Galarza (80).

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