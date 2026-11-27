Ante el pronóstico de caída de nieve y aguanieve en la Ciudad de México para este fin de semana, surgió la duda sobre si los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX sufrirán alteraciones.

La respuesta es no, porque afectará sólo las zonas altas de la CDMX, ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar.

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De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la jefa de Gobierno de la CDMX, la interacción de la Primera Tormenta Invernal de la temporada, el frente frío número 8 y una masa de aire ártico provocará lluvias de las más intensas del año y condiciones invernales entre la noche de este viernes 27 y la mañana del sábado 28 de noviembre.

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La posible caída de nieve o aguanieve se concentrará exclusivamente en las zonas montañosas del sur y poniente, como el Ajusco (Tlalpan), Los Dinamos (Magdalena Contreras) y las áreas boscosas de Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Milpa Alta. En el resto de la zona urbana del valle predominarán las lluvias persistentes y el descenso térmico, sin condiciones para nevadas.

Actualmente, la SGIRPC mantiene activas alertas simultáneas en las 16 alcaldías de la capital:

Alerta Roja por lluvias fuertes (50 a 70 mm): Vigente de las 14:00 horas del viernes 27 a las 06:00 horas del sábado 28 en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Vigente de las 14:00 horas del viernes 27 a las 06:00 horas del sábado 28 en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Alerta Naranja por lluvias fuertes (30 a 49 mm): Activa en el mismo horario para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Activa en el mismo horario para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Alerta Naranja por bajas temperaturas (1 a 3 °C y heladas): De las 00:00 a las 09:00 horas del sábado 28 en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

De las 00:00 a las 09:00 horas del sábado 28 en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Alerta Amarilla por bajas temperaturas (4 a 6 °C): De las 00:00 a las 09:00 horas del sábado 28 en Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

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¿Qué clima habrá en el América vs Monterrey y el Cruz Azul vs León?

Para el partido entre América y Monterrey, programado para este sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas, la alerta por lluvias fuertes habrá concluido desde las 06:00 de la mañana, al igual que el periodo de mayor probabilidad de aguanieve. Sin embargo, se prevé una noche fría en la capital, con temperaturas máximas diurnas que apenas alcanzarán entre 8 y 13 °C, descenso térmico hacia la noche, humedad en el ambiente y rachas de viento de 35 a 50 km/h.

El partido lo podrás vivir en vivo y gratis por la señal de Azteca Deportes, en el Canal 7 y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

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En el caso del encuentro entre Cruz Azul y León, que se disputará el domingo 29 de noviembre, el pronóstico mantiene el ambiente frío en el Valle de México. Aunque la nieve que llegue a acumularse en las partes altas podría permanecer hasta el amanecer del domingo acompañada de heladas en las zonas cercanas, en la mancha urbana no se esperan nevadas, por lo que el compromiso se jugará bajo bajas temperaturas.

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Medidas preventivas

Ante el descenso de temperatura y las precipitaciones en la capital, las autoridades recomiendan aplicar las siguientes medidas tanto en casa como al trasladarse a los estadios:

Vestimenta en capas: Utilizar al menos tres capas de ropa (técnica de cebolla), de preferencia de algodón o lana, y cubrir nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura al respirar.

Utilizar al menos (técnica de cebolla), de preferencia de algodón o lana, y cubrir nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura al respirar. Precaución al conducir: Extremar cuidados al circular por carreteras o zonas altas del sur-poniente debido a los bancos densos de niebla —como los reportados en la autopista México-Cuernavaca— y al posible congelamiento de la carpeta asfáltica.

Extremar cuidados al circular por carreteras o zonas altas del sur-poniente debido a los —como los reportados en la autopista México-Cuernavaca— y al posible congelamiento de la carpeta asfáltica. Cuidados en el hogar: Retirar basura y hojarasca de coladeras para evitar encharcamientos, y no usar anafres ni braseros en espacios cerrados por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Retirar basura y hojarasca de coladeras para evitar encharcamientos, y por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Hidratación y salud: Ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar respiratorio.

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