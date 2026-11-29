Cruz Azul dio un gran paso hacia las semifinales del Apertura 2026 tras golear por 4-0 a León en el partido de ida de los cuartos de final. Los dirigidos por Joel Huiqui buscarán sentenciar la eliminatoria esta noche en el Estadio Banorte y continuar en carrera por un nuevo título de la Liga BBVA MX.

Lo cierto es que, tras las clasificaciones de Toluca y Rayados de Monterrey, La Máquina solamente tiene dos posibles rivales en semifinales. Todo dependerá de lo que suceda entre Chivas y Pachuca, quienes definirán su serie esta noche en el Estadio Akron.

¿Quién sería el rival de Cruz Azul en las semifinales del Apertura 2026?

En caso de eliminar a León, Cruz Azul se enfrentará a Toluca o Pachuca en las semifinales del Apertura 2026. Si Chivas logra remontar la serie ante los Tuzos, La Máquina deberá medirse ante el conjunto dirigido por Antonio Mohamed.

Por el contrario, si los dirigidos por Benjamín Mora consiguen eliminar al Guadalajara, serán los próximos rivales del conjunto cementero. Esto se debe a que los enfrentamientos de semifinales se definen de acuerdo a la posición de los equipos en la Tabla General.

Posibles rivales de Cruz Azul Toluca y Pachuca son los únicos posibles rivales de Cruz Azul en semifinales (Azteca Deportes)

Así quedarían conformadas las semifinales dependiendo del equipo que avance en el Estadio Akron:

Si clasifica Chivas: Chivas vs Rayados y Cruz Azul vs Toluca.

Chivas vs Rayados y Cruz Azul vs Toluca. Si clasifica Pachuca: Cruz Azul vs Pachuca y Toluca vs Rayados.

Más allá del rival, Cruz Azul tendrá la ventaja de disputar el partido de vuelta en condición de local y avanzar a la Gran Final en caso de igualdad en el marcador global.

¿Cómo le fue a Cruz Azul ante Toluca y Pachuca en el Apertura 2026?

Un dato que ilusiona a los aficionados cementeros es que Cruz Azul no perdió ante ninguno de sus dos posibles rivales durante la fase regular del Apertura 2026.

La Máquina igualó por 3-3 ante Toluca en la Jornada 10 gracias a un gol de Gabriel ‘Toro’ Fernández en tiempo añadido. Por su parte, consiguió imponerse por 2-1 ante Pachuca en su visita al Estadio Hidalgo en la Jornada 13.

¿Qué necesita Cruz Azul para eliminar a León y avanzar a semifinales?

Gracias a la goleada conseguida en el partido de ida y su posición en la Tabla General, Cruz Azul puede perder hasta por cuatro goles de diferencia y aun así conseguir su boleto a semifinales.

El conjunto esmeralda está obligado a ganar por una diferencia mínima de cinco anotaciones para dar una de las mayores sorpresas de la presente Liguilla.