Así como Joel Huiqui hizo una valoración del semestre, Cruz Azul puede destacar un registro particular que consiguió durante las 17 jornadas del Apertura 2026. La Máquina fue el único equipo de la Liga BBVA MX que terminó la fase regular sin recibir tarjetas rojas.

Mientras que Cruz Azul perdió el liderato del Apertura 2026 contra Chivas, el equipo celeste fue el que menos expulsiones tuvo (0) durante la fase regular. Sin embargo, este dato no le alcanzará para quedarse con el premio Fair Play. ¿Por qué?

Cruz Azul liguilla

Cruz Azul fue el único equipo sin expulsados en el Apertura 2026

El conjunto dirigido por Joel Huiqui completó las 17 fechas sin que ninguno de sus futbolistas recibiera una tarjeta roja. Ninguno de los otros 17 participantes pudo igualar ese registro. La diferencia para el reconocimiento al Fair Play está en las tarjetas amarillas.

Cruz Azul recibió 40 amonestaciones y fue el 4º equipo con más registros de ese tipo. El principal candidato a quedarse con el Premio Fair Play es Atlético de San Luis, pues terminó con apenas una expulsión y 17 amarillas.

Joel Huiqui Huiqui ve a Cruz Azul como candidato al título del Apertura 2026 (X: @CruzAzul)

Así le fue a Cruz Azul en el Apertura 2026

La Máquina comenzó el torneo como campeón defensor y con la intención de conseguir el bicampeonato, luego de ganar el Clausura 2026. El camino también tuvo dificultades: llegó a ubicarse en el puesto 12 durante la Jornada 5 y atravesó una racha de 4 encuentros sin ganar.

Sin embargo, reaccionó con 5 triunfos consecutivos y volvió a pelear por la cima. En la última fecha perdió 1-0 ante Chivas, con gol de Efraín Álvarez, y terminó segundo con 32 puntos. Su rival en los cuartos de final de la Liguilla será León.

Guadalajara vs Cruz Azul Guadalajara vs Cruz Azul (MEXSPORT)

Tabla de tarjetas rojas de la Liga BBVA MX

Así terminó la clasificación de expulsiones durante la fase regular: