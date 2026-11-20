Francisco ‘Paco’ Palencia silenció La Bombonera el 28 de junio de 2001. Su gol le dio a Cruz Azul el triunfo por 1-0 sobre Boca Juniors, igualó el marcador global y llevó la definición a los penales. Aquella noche, La Máquina estuvo más cerca que cualquier otro equipo mexicano de levantar la Copa Libertadores.

Cruz Azul, Chivas y Tigres comparten la mejor actuación de la Liga BBVA MX en el torneo, ya que los tres terminaron como subcampeones. La diferencia está en cómo se resolvió cada final. Mientras Guadalajara y Tigres cayeron en el global, La Máquina fue el único que ganó uno de los dos partidos de la serie y llevó la pelea por el título hasta la tanda.

¿Cómo fue la final de Cruz Azul contra Boca Juniors en 2001?

El equipo dirigido por José Luis Trejo hizo historia en su primera participación en la Copa Libertadores. Con José Saturnino Cardozo como refuerzo para las rondas eliminatorias, Cruz Azul dejó en el camino a Cerro Porteño, River Plate y Rosario Central. Uno de los resultados más destacados de aquella campaña fue el 3-0 sobre River en el Estadio Azteca, que le dio el pase a semifinales.

En la final, Boca Juniors ganó 1-0 en el Estadio Azteca con gol de Marcelo Delgado. La Máquina devolvió el golpe en Buenos Aires con el tanto de Palencia y la serie terminó 1-1 en el global. El propio ‘Paco’ convirtió su cobro en la tanda, pero Boca se impuso 3-1 en penales y se quedó con el título.

Boca vs Cruz Azul Boca Juniors y Cruz Azul en la final de la Copa Libertadores 2001 (Getty Images)

¿Cómo les fue a Chivas y Tigres en sus finales de Copa Libertadores?

Chivas fue el segundo equipo mexicano en llegar a la final. En 2010, el Rebaño eliminó a Vélez Sarsfield, Libertad y Universidad de Chile antes de enfrentarse a Internacional de Porto Alegre. El conjunto brasileño ganó 2-1 en el entonces Estadio Omnilife y 3-2 en el Beira-Rio para quedarse con la copa por 5-3 en el global.

Cinco años más tarde, Tigres llegó a la final de la mano de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. Los felinos eliminaron en semifinales al mismo Internacional que había vencido a Chivas. En la serie por el título, empataron 0-0 ante River Plate en el Estadio Universitario y perdieron 3-0 en el Monumental.

🗓️🔙 #UnDíaComoHoy, 10 años atrás, River vivía una noche 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥: victoria 3-0 frente a Tigres, con goles de Alario, Sánchez y Funes Mori, y la primera Copa Libertadores de Gallardo como DT. 🏆🏟️ https://t.co/R4WSENiX63 — River Plate (@RiverPlate) August 5, 2025

¿Desde cuándo no juegan los equipos mexicanos en la Copa Libertadores?

La edición de 2016 fue la última con presencia de la Liga BBVA MX. Puebla, Toluca y Pumas fueron los representantes mexicanos, y el equipo de la UNAM llegó hasta cuartos de final, donde cayó en penales ante Independiente del Valle.

A partir de 2017, el torneo pasó a disputarse de febrero a noviembre. La Liga MX anunció su salida de esa edición por los empalmes del nuevo calendario con la fase final del Clausura y con sus compromisos en la Liga de Campeones de la Concacaf.