Equipos de la Liga BBVA MX podrían volver a competir contra Conmebol, pero no en Copa Libertadores

Los clubes mexicanos podrían reencontrarse con algunos de los equipos más importantes de Sudamérica. La posibilidad comenzó a tomar fuerza durante las últimas horas, aunque el proyecto no contempla su incorporación a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

La propuesta apunta a crear una competencia corta entre representantes de la Liga BBVA MX, la MLS y Conmebol. El torneo todavía necesita superar diferentes negociaciones antes de convertirse en realidad.

El torneo que enfrentaría a la Liga BBVA MX con Conmebol

De acuerdo con información de diversos reportes, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, analiza organizar un cuadrangular internacional con cuatro campeones del continente.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 04: (FROM L TO R) Gianni Infantino president of FIFA, Claudio Chiqui Tapia president of AFA and Alejandro Dominguez of CONMEBOL pose after a press conference at AFA as part of the official visit of President of FIFA Gianni Infantino to Buenos Aires to discuss Argentina, Uruguay and Paraguay joint candidacy for the FIFA 2030 World Cup on October 04, 2017 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)|Rodrigo Valle/Getty Images

El torneo tendría como participantes al vigente campeón de la Liga BBVA MX, al ganador de la MLS, al monarca de la Copa Libertadores y al campeón de la Copa Sudamericana.

La intención sería concentrar los partidos en una misma sede y disputar una especie de Final Four. Aunque todavía no existe un calendario confirmado, el proyecto podría comenzar a partir de 2027.

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Estados Unidos aparece como el país con mayores posibilidades de recibir la competencia. El mercado, los ingresos comerciales y la infraestructura disponible serían algunos de los factores considerados para elegir la sede.

Qué equipos participarían en el nuevo torneo

Si el cuadrangular se jugara con los campeones actuales mencionados en los reportes, Toluca ocuparía la plaza correspondiente a la Liga BBVA MX.

Seattle Sounders sería el representante de la MLS, mientras que Flamengo y Lanús ingresarían como campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente.

Sin embargo, estos equipos solamente funcionan como una referencia. En caso de que la primera edición se dispute durante 2027, los lugares dependerían de los campeones definidos en la temporada 2026.

También falta determinar cómo se resolvería la plaza mexicana cuando existan dos campeones de Liga BBVA MX dentro del mismo año futbolístico.

¿La Liga BBVA MX regresará a la Copa Libertadores?

Por ahora, la creación del cuadrangular no significa que los equipos mexicanos volverán a la Copa Libertadores. Se trata de una competencia diferente y con menos participantes.

México disputó la Libertadores como invitado entre 1998 y 2016. Cruz Azul, Chivas y Tigres llegaron hasta la final, mientras que Pachuca conquistó la Copa Sudamericana en 2006.

El posible regreso a esos torneos necesitaría un acuerdo entre Conmebol y Concacaf. Mientras esa negociación continúa pendiente, el cuadrangular aparece como una alternativa para recuperar los enfrentamientos entre clubes mexicanos y sudamericanos.