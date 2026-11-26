Así como hubo críticas al arbitraje desde Rayados por “beneficiar” al Club América, la serie de Cuartos de Final del Apertura 2026 quedó abierta después del empate sin goles en el Estadio BBVA. Las Águilas no pudieron aprovechar la superioridad numérica y ahora tendrán que definir la clasificación en casa. ¿Cuándo vuelven a jugar los de Coapa?

Mientras que muchos se preguntan por los boletos para el partido de vuelta entre América y Monterrey, también crece la expectativa por el próximo compromiso del equipo de Guillermo Almada. El próximo partido del América será este sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte, donde se conocerá al equipo que avanzará a semifinales.

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El próximo partido de América es contra Rayados, en el Estadio Banorte

El América volverá a jugar el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 21:10 horas del centro de México, frente a Rayados de Monterrey. Será el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX y se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

El marcador global está 0-0, por lo que ambos equipos llegan con posibilidades de avanzar. Sin embargo, las Águilas cuentan con la ventaja de su mejor posición en la fase regular.

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Así fue la ida entre Rayados y América en el Estadio BBVA

El primer encuentro terminó sin goles el miércoles 25 de noviembre. La serie tuvo una incidencia importante desde los primeros minutos, cuando Ricardo Chávez fue expulsado tras revisión de VAR por una entrada sobre Óscar Perea.

Monterrey jugó con diez futbolistas durante prácticamente todo el partido, pero el portero Luis “Mochis” Cárdenas respondió con varias atajadas. América tuvo mayor control y registró 7 remates a puerta, contra 2 de Rayados.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL 1-0 America Players of America during the 17th round match between Tigres UANL vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Después del encuentro, director deportivo de Monterrey, Walter Erviti, cuestionó algunos criterios arbitrales de Víctor Alfonso Cáceres.

¿Qué necesita el América para avanzar a semifinales?

Al equipo de Guillermo Almada le alcanza con empatar el partido de vuelta para conseguir la clasificación. Si el global termina igualado, avanzará gracias a su mejor posición en la tabla general.

Rayados, en cambio, está obligado a ganar en el Estadio Banorte para eliminar a las Águilas. El gol de visitante no funciona como criterio de desempate en esta instancia.