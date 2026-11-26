El Club América y Rayados de Monterrey se jugarán su continuidad en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el próximo sábado 28 de noviembre. Ambos equipos igualaron sin goles en el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio BBVA, por lo que la serie se definirá en el Estadio Banorte.

El cuadro dirigido por Guillermo Almada tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria frente a su afición y le bastará con un empate para instalarse en las semifinales. En vísperas de este compromiso, la directiva azulcrema puso a la venta los boletos para todos aquellos aficionados que quieran alentar a su equipo.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Rayados de Monterrey?

Los boletos para el partido de vuelta entre América y Rayados de Monterrey tienen un costo que va desde los 528.30 hasta los 3,522 pesos mexicanos, dependiendo de la localidad que elija cada aficionado dentro del Estadio Banorte.

Estos son los precios de las entradas para el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2026:

400, 500 y 600 Cabecera: $528.30

500 y 600 Lateral: $704.40

400 Lateral: $939.20

300 Preferente: $997.90

300 Cabecera: $1,056.60

300 Lateral: $1,291.40

200 Platea: $1,408.80

100 Cabecera: $1,526.20

100 Lateral: $1,643.60

100 Plus Norte: $1,878.40

100 Plus Sur: $1,995.80

Palcos: $2,935.00

Palcos Club: $3,522.00

america vs cruz azul estadio banorte liga mx jornada 14 General View Stadium during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

¿Dónde comprar los boletos para América vs Rayados de Monterrey?

Los aficionados que quieran asistir al Estadio Banorte podrán adquirir sus entradas a través de Fanki, plataforma oficial de venta de boletos del Club América. La venta general comenzó el pasado martes 24 de noviembre y continuará hasta agotar existencias.

Cabe destacar que cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro boletos durante la venta general. Además, el encuentro está incluido en el abono AmePass 2026-2027, por lo que quienes cuenten con este beneficio podrán encontrar sus entradas en la aplicación.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO América vs Rayados de Monterrey?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 entre América y Rayados de Monterrey se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte.

Aquellos aficionados que no puedan asistir al inmueble de la Ciudad de México tendrán la posibilidad de disfrutar del encuentro completamente EN VIVO a través de la señal de Azteca 7, con una transmisión que comenzará a las 21:00 horas.