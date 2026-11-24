De manera sorpresiva, el entrenador argentino Antonio Mohamed ha anunciado su salida del Club Toluca de la Liga MX, a un día de que suceda en el Estadio Nemesio Diez, el partido en contra de Atlas, en la ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Este martes 24 de noviembre, Toluca citó espontáneamente a rueda de prensa en torno a Antonio Mohamed, y la especulación indicaba que se venía una noticia que no caería bien a la afición.

Antonio Mohamed se va de Toluca

A las 6:30 de la tarde se confirmó, que el apodado Turco, se va del cuadro del Toluca luego de un periodo de dos años al frente y una gestión altamente exitosa con 6 títulos conseguidos, incluido un bicampeonato de Liga MX, por lo que entre lágrimas le dice adiós al conjunto escarlata.

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La salida de Antonio Mohamed no tiene efecto inmediato y terminará todos sus compromisos con el equipo de Toluca

Antonio Mohamed, estratega de Toluca que ya se va del equipo, terminará sus compromisos con el cuadro rojo, por lo que mañana a las 19:00 horas enfrentará al Atlas y el partido de vuelta del próximo sábado.

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Todo lo que Toluca dispute en la Liguilla tendrá aún a Mohamed y el torneo Intercontinental que se celebrará en próximas semanas también tendrá al timonel al frente del equipo mexiquense.

De hecho, podría despedirse con uno o dos campeonatos más a sus vitrinas uno nacional y otro de carácter internacional.

Los títulos logrados por Mohamed desde que llegó en 2025 al frente de Toluca

Liga MX Clausura 2025 : Campeón de la liga.

: Campeón de la liga. Liga MX Apertura 2025 : Campeón de la liga (bicampeonato).

: Campeón de la liga (bicampeonato). Campeón de Campeones 2024-2025 : Supercopa de México.

: Supercopa de México. Campeones Cup 2025 : Campeón de la copa entre ligas (México vs. MLS).

: Campeón de la copa entre ligas (México vs. MLS). Copa de Campeones de la Concacaf 2025-2026 : Campeón de la máxima competición de clubes de la confederación.

: Campeón de la máxima competición de clubes de la confederación. Leagues Cup 2026: Campeón de la copa entre ligas (MLS vs. Liga MX)