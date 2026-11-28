El partido de los Cuartos de Final de Vuelta de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX lo podrás ver en vivo y gratis desde la cancha del Estadio Banorte a través de la señal de TV Azteca.

La transmisión de este duelo de vuelta de los Cuartos de Final arranca en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) por Canal 7;de igual manera, podrás seguirlo en plataformas digitales mediante la app y el sitio web de Azteca Deportes.

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¡Tenemos el América vs Monterrey! 🦅🔥



No te pierdas el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre América y Monterrey.Vívelo a través del Fut Azteca Team...¿Quién se llevará la serie?⚽#LiguillaNavideña⁣

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👇 La VUELTA: AMÉRICA vs RAYADOS 🦅🆚🤠⁣

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Panorama de la serie (Global: América 0-0 Monterrey)

La eliminatoria se mantiene abierta tras el empate sin goles en la ida disputada en el Estadio BBVA, un duelo en el que Rayados resistió casi todo el trámite con diez futbolistas luego de la expulsión de Ricardo Chávez.

Al haber ocupado el tercer lugar de la tabla general con 30 puntos (por encima del sexto sitio de Monterrey, que sumó 27), a las Águilas les basta ganar o mantener cualquier empate en el marcador global para instalarse en Semifinales. Por su parte, el conjunto regiomontano está obligado a ganar como visitante para seguir con vida.

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