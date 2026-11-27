En la mesa de Los Protagonistas, previo al arranque de los partidos de Cuartos de Final, Álvaro López Sordo, el Doctor García, Carlos “Warrior” Guerrero y el “Inmortal” Jorge Campos debatieron sobre los encuentros de ida y analizaron el nivel actual que tiene el América.

Rumbo al cierre del programa, los figuras de TV Azteca compartieron sus predicciones, donde el “Inmortal” sentenció que Monterrey eliminará al América este sábado 28 de noviembre en la cancha del Estadio Banorte. Cabe recalcar que las Águilas no han ganado en su casa desde agosto, cuando vencieron al Puebla.

“Monterrey va a sacar al América, le hará la travesura”, mencionó el “Inmortal” en el programa.

Por otra parte, el experto Álvaro López Sordo mencionó que Pachuca eliminará a Chivas por su nómina llena de veteranos, mientras que el “Warrior” continuó con el argumento de que los Tuzos no tienen nada que perder durante el Apertura 2026.

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Monterrey, seis años sin vencer al América en la capital

Monterrey lleva seis años sin pegarle al América en la capital. Desde el 1-3 del Guardianes 2020, los regios ligan siete visitas sin triunfo entre fase regular y Liguilla, con cuatro derrotas y tres empates. En los Cuartos del Apertura 2025 les alcanzó caer 2-1 en la vuelta gracias a la ventaja que sacaron en la ida; ahora, tras el 0-0 en Monterrey, están obligados a ganar este sábado en el Estadio Banorte, pues cualquier empate clasifica a las Águilas por tabla.

Apertura 2026 (J11): América 1-1 Monterrey

América 1-1 Monterrey Clausura 2026 (J5): América 1-0 Monterrey

América 1-0 Monterrey Apertura 2025 (Cuartos Vuelta): América 2-1 Monterrey

América 2-1 Monterrey Apertura 2024 (J14): América 2-1 Monterrey

América 2-1 Monterrey Clausura 2024 (J5): América 1-1 Monterrey

América 1-1 Monterrey Clausura 2023 (J14): América 2-1 Monterrey

América 2-1 Monterrey Apertura 2021 (J17): América 0-0 Monterrey

¿Dónde ver en vivo y gratis la vuelta de los Cuartos de Final de América vs Rayados de Monterrey?

El partido de Cuartos de Final de vuelta desde la cancha del Estadio Banorte lo podrás vivir en vivo y gratis por la señal de TV Azteca. En punto de las 20:50 horas arranca la transmisión en el Canal 7; de igual manera, en plataformas digitales podrás seguir este encuentro por la app y el sitio web de Azteca Deportes.

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