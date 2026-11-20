Llegó la Jornada 17 del torneo para el equipo de Juárez y Atlas, que se enfrentan este viernes 20 de noviembre en el Olímpico de Juárez, donde los rojinegros buscan apuntalar sus armas pensando ya en Liguilla, en tanto que los Bravos buscan sumar tres unidades ante su gente antes de decir adiós al 2026; el partido lo podrás ver EN VIVO este Viernes Botanero por Azteca Siete desde las 8:50 PM.

La Academia está metidísimo en Liguilla y ante Bravos además de querer tres puntos, buscan implementar los ajustes necesarios pensando en la siguiente etapa del torneo.

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Tanto Atlas como Juárez, tuvieron casi semana y media de trabajo, descansando de actividad oficial por la fecha FIFA, por lo que esos días pudieron servir para definir la táctica y estrategia, por lo que se antoja un partido agradable, que comenzará a las 8:50 de la noche.

¿Qué clima habrá para el Juárez vs Atlas de la Jornada 17 de la Liga MX?

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se pronóstica un clima de 16 grados centígrados, con vientos a la hora del partido. No hay probabilidad de lluvia y parece un buen clima para la disputa y celebración del futbol entre Juárez y Atlas.

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Jornada 1️⃣7️⃣ y vamos por otros 3️⃣ puntos de visitante ✍🏻@VivaAerobus #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/qNMjcoRW0c — Atlas FC (@AtlasFC) November 20, 2026

Precio de los boletos para el Juárez vs Atlas de la Liga MX

Para este último partido, existen boletos desde los 420 pesos, pasando hasta los 2,240 pesos en nivel de cancha.

La zona de Platea sol central, que cuestan 566 pesos es el espacio en el que se cuentan con mayor número de boletos disponibles y a un precio regular para este juego de Juárez ante Atlas.

TV Azteca transmitirá EN VIVO Juárez vs Atlas

El partido de los Bravos de Juárez en contra de Atlas, lo podrás ver EN VIVO desde las 8:50 de la noche, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.