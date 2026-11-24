Tras la victoria de Tigres contra América (lo dejó sin liderato), el plantel regiomontano comenzó su periodo de vacaciones después de cerrar su participación en el Apertura 2026 con un triunfo por 1-0. Juan Brunetta marcó el único gol del encuentro en el Estadio Universitario, aunque ya estaban eliminados de la Liguilla. Pero, ¿cuándo vuelven a la acción los Felinos?

Así como los felinos perdieron una racha que ahora lidera el América, también deberán afrontar una pausa antes de comenzar la preparación para el próximo campeonato. De acuerdo con información trascendida, en diciembre Tigres retornará a los entrenamientos con la mira puesta en el Clausura 2027. Hay una fecha exacta.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Toluca Juan Brunetta celebrates his goal 1-0 of Tigres during the 11th round match between Tigres UANL vs (and) Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on October 09, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Ya se sabe cuándo volverán a entrenar los Tigres de la UANL

Los jugadores de Tigres volverán a las prácticas el miércoles 9 de diciembre de 2026, por lo que tendrán aproximadamente dos semanas y media de descanso antes de reincorporarse al trabajo. A partir de esa fecha comenzará la preparación para el siguiente torneo de la Liga BBVA MX.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Cruz Azul Ricardo Monreal (L) of Tigres fights for the ball with Carlos Rotondi (R) of Cruz Azul during the 16th round match between Tigres UANL vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

El calendario de vacaciones llega después de una campaña por debajo de las expectativas. Tigres terminó en el puesto 15 de la clasificación, con 18 puntos producto de 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Además, marcó 18 goles y recibió 25.

El periodo previo al Clausura 2027 será importante para definir el rumbo deportivo del club. Uno de los principales interrogantes pasa por el banquillo. Víctor Manuel Vucetich no aseguró su continuidad y señaló que el proyecto deberá ser evaluado. Mientras tanto, circulan versiones sobre el interés de Tigres en un entrenador argentino.

Gol de Guillermo Martínez Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Cruz Azul Guillermo Martinez celebrates his goal 2-2 of Tigres during the 16th round match between Tigres UANL vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

La racha que perdió Tigres en el Apertura 2026

La ausencia en la fase final puso fin a una seguidilla de 12 años consecutivos con presencia de Tigres en la Liguilla. El contraste es importante para un equipo que durante el primer semestre llegó a la final de la Concacaf Champions Cup.

Gol de Juan Brunetta Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Cruz Azul Juan Brunetta celebrates his goal 1-1 of Tigres during the 16th round match between Tigres UANL vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

El triunfo ante América permitió cerrar el torneo con una victoria, pero no modificó el balance general. Tigres intentará recuperar el gran nivel de sus últimos años con entrenamientos a partir del 9 de diciembre.