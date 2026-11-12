Club América superó hasta a Tigres en esta cifra de Liguillas que enorgullece a cualquiera

Así como el Club América tiene un problema por una baja, también cuenta con motivos para celebrar de cara a la Liguilla del Apertura 2026. Las Águilas consiguieron una marca con la que supera a Tigres, luego de asegurar su presencia en una nueva fase final y con la eliminación de los felinos.

Mientras hay cosas que pueden cambiar en el América, también hay muchas cosas positivas. Pues el conjunto azulcrema alcanzó las 18 Liguillas consecutivas, una cifra que refleja la regularidad que ha mantenido desde el Apertura 2017. Además, durante este periodo consiguió 4 campeonatos de Liga BBVA MX, incluido el histórico tricampeonato.

¿Club América puede ser campeón? Así le fue contra los equipos que jugarían la Liguilla del Apertura 2026 (Foto: X / América)





Club América llega a 18 Liguillas consecutivas y supera a Tigres

La eliminación de Tigres en el Apertura 2026 permitió que América se quedara con el primer lugar de esta estadística. El conjunto regiomontano había conseguido 23 clasificaciones consecutivas desde el Apertura 2014, pero su ausencia en la actual fase final terminó con una de las rachas más importantes de la historia de la Liga MX.

Por su parte, Las Águilas no se pierden una Liguilla desde el Apertura 2017. Desde entonces han conseguido mantenerse entre los equipos protagonistas del campeonato, con cuatro títulos y dos finales adicionales.

América no puede con los clásicos ¿Cuántos clásicos CONSECUTIVOS tiene América sin obtener el TRIUNFO? La marca es espeluznante (X: América)

¿Cuántos títulos ganó América de los 18 que compitió?

De las 18 Liguillas consecutivas que disputó América, consiguió 4 campeonatos y llegó a otras 2 finales, aunque terminó como subcampeón. Este es el recorrido del equipo azulcrema en cada torneo:

Apertura 2017: Semifinales. Clausura 2018: Semifinales. Apertura 2018: Campeón. Clausura 2019: Semifinales. Apertura 2019: Finalista (subcampeón). Guardianes 2020: Cuartos de final. Guardianes 2021: Cuartos de final. Apertura 2021: Cuartos de final. Clausura 2022: Semifinales. Apertura 2022: Semifinales. Clausura 2023: Semifinales. Apertura 2023: Campeón. Clausura 2024: Campeón (bicampeonato). Apertura 2024: Campeón (tricampeonato). Clausura 2025: Finalista (subcampeón). Apertura 2025: Cuartos de final. Clausura 2026: Cuartos de final. Apertura 2026: Clasificado a la Liguilla.

Se complican las cosas para Club América: este jugador será baja para el cierre del Apertura 2026 Alineación inicial del Club América (Foto: X / América)

Así, América presume 4 títulos en esta racha de 18 Liguillas, con 3 de ellos conseguidos de manera consecutiva entre el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024. Ahora buscará extender su historia en la fase final del futbol mexicano.