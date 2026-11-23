Guillermo Almada intentó apaciguar las aguas luego de que el Club América sumara su quinto partido consecutivo sin triunfos en la Liga BBVA MX. El cuadro azulcrema cayó por la mínima ante Tigres en el Estadio Universitario y cerró su participación en la fase regular del Apertura 2026 con muchas dudas. No obstante, el estratega uruguayo afirmó que ve bien al grupo pese a los descalabros recientes.

Luego de la derrota ante el cuadro universitario, Almada asistió a la conferencia de prensa donde manifestó varios puntos importantes. Lejos de imponer incertidumbre, el técnico se mostró confiado previo a los cuartos de final y cree que su equipo está a la altura de cualquier circunstancia, por lo que lucharán por obtener el título del Apertura 2026.

¿Qué dijo Guillermo Almada tras caer ante Tigres?

“Creemos en el grupo que tenemos, en el proceso que vamos llevando, hemos sufrido alguna irregularidad en el cierre del torneo pero en definitiva hemos ganado nuestra posición a la definición de la Liguilla o el campeonato por lo que hicimos en el torneo y bueno, estamos convencidos que podemos hacer una gran Liguilla”, comenzó diciendo Almada.

Luego agregó: “Más allá del rival que nos toque, inmediatamente tenemos que mejorar la situación futbolística, sobre todo defensiva. Yo tengo muchísima confianza, yo veo bien al grupo a pesar de no hacer un gran partido”.

Club América El rival de las Águilas para los cuartos de final del Apertura 2026 (X: @ClubAmerica)

América ya conoce a su rival de cuartos de final

El Club América enfrentará a Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2026. Las Águilas terminaron en el tercer lugar de la tabla general con 30 puntos, mientras que el equipo de Matías Almeyda se quedó con la sexta posición tras vencer 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria con un doblete de Luca Orellano.

De acuerdo con el calendario del cuadro azulcrema, la ida se jugará el miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA y la vuelta será el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte. Además de cerrar la serie en casa, al América le bastará un empate en el marcador global para avanzar a semifinales por su mejor posición en la fase regular.

El cruce será una revancha para los de Coapa. Hace un año, Rayados los eliminó en esta misma instancia con un 3-2 en el global, gracias a un gol de Germán Berterame en tiempo de compensación. Ahora, el equipo de Guillermo Almada tendrá la oportunidad de cortar su racha de cinco partidos sin ganar ante el mismo rival que lo dejó fuera del Apertura 2025.