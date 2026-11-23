La fase regular del Apertura 2026 llegó a su fin y Cruz Azul perdió la posibilidad de ser el superlíder de la Liga BBVA MX rumbo a la Liguilla. El cuadro cementero cayó por la mínima ante Chivas en el Estadio Akron y finalizó la primera fase en el segundo lugar de la tabla general. Pese a la derrota, Joel Huiqui afirmó que su título de candidato sigue intacto.

De acuerdo al estratega mexicano, La Máquina cuenta con los argumentos necesarios para volver a disputar la final de la Liga BBVA MX y defender el título que consiguieron en el Clausura 2026. Además, remarcó que el Guadalajara fue un rival complicado, pero que espera encontrarse en la Fiesta Grande para tener su revancha.

¿Qué dijo Joel Huiqui tras caer contra Chivas?

“Sí, yo creo que nos consideramos dignos candidatos para pelear el título, esa es una realidad. Así como los ocho que estamos calificados también tienen un sueño de poder pelear el campeonato. Este partido representa un partido de Liguilla, representa un rival que seguramente nos encontraremos más adelante”, expresó Huiqui.

La primera decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul en medio de los rumores La primera decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul en medio de los rumores (Club de Futbol Cruz Azul)

De todos modos, el entrenador explicó que no ve a su equipo como el mejor del Apertura 2026, pero cree que una de las principales fortalezas está en la profundidad del plantel y la competencia interna que sostienen.

“No me siento el mejor como equipo, lo que sí considero es que veo y tenemos un plantel tan completo en todas las líneas. Cuando un jugador entra de cambio, intenta resolver y hacer situaciones diferentes y creo que ha funcionado. Hoy la competencia interna, como lo decía hace rato, ha sido muy fuerte, ha sido muy sana. Y creo que es una de las fortalezas”, detalló.

¿Cuándo podrían cruzarse Chivas y Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas y Cruz Azul solo podrían volver a enfrentarse en la final del Apertura 2026. El Rebaño terminó como superlíder con 33 puntos y se medirá ante Pachuca en los Cuartos de Final, mientras que La Máquina quedó segunda con 32 unidades y se jugará su pase ante León.

Guadalajara vs Cruz Azul Guadalajara vs Cruz Azul (MEXSPORT)

Si ambos avanzan, conservarán los dos primeros lugares entre los cuatro semifinalistas. En esa ronda, la Liga BBVA MX reordena a los equipos según su posición en la tabla general: el mejor ubicado se enfrenta al cuarto y el segundo al tercero. Por eso, el Guadalajara y el conjunto de Joel Huiqui tendrían que superar dos eliminatorias para reencontrarse.

De darse el cruce, la ida se jugaría el jueves 10 de diciembre y la vuelta el domingo 13 de diciembre en el Estadio Akron, donde Chivas tendría la ventaja de cerrar en casa por haber terminado en lo más alto de la tabla.